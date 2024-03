«Bitte Stimmbevölkerung um Entschuldigung» – Berner Farbsack-Trennsystem unter Druck

Nicht sicher ist, ob die Bevölkerung auch im neuen System die Möglichkeit hat, Separatmüll in Farbsäcken zu entsorgen. Der Gemeinderat strebt das zwar an, zumal die Reaktionen im Pilotprojekt positiv waren. Aber er muss dafür erst einmal eine Lösung finden, die juristisch, technisch und betriebswirtschaftlich umsetzbar ist, wie es an der Medienkonferenz hiess.

Diese Angestellten hievten tagtäglich Abfallsäcke und Bündel mit Papier und Karton von den Trottoirs hinten in die Kehrichtwagen, sagte Kruit. Pro Tag seien das bis zu acht Tonnen Last pro Person. Die Folge seien häufig Rückenbeschwerden.

Das möchte der Gemeinderat verhindern, denn die Probleme der Entsorgung würden so nicht gelöst. Zum einen sollen die zuweilen überquellenden Quartiersammelstellen entlastet werden. Zum anderen will die Stadt die Gesundheit des Entsorgungspersonals besser schützen.

Das Stimmvolk hatte dem Projekt im Herbst 2021 zugestimmt. Die Bürgerinnen und Bürger sollen Separatmüll wie Glas, Büchsen, PET-Flaschen und Plastikverpackungen in verschiedenfarbigen Säcken sammeln können und in Containern vor dem Haus deponieren.

Der Gemeinderat will nun eine einfachere Lösung prüfen: Eine Containerpflicht soll es nur für jene Liegenschaften geben, die genügend Platz haben und auf denen die Container mit zumutbaren Massnahmen platziert werden können. Gleichzeitig will die Stadt im öffentlichen Raum zusätzliche Standorte zur Verfügung stellen.

Mit dem Farbsack-Trennsystem soll Separatmüll wie Glas, Büchsen, PET-Flaschen und Plastikverpackungen in verschiedenfarbigen Säcken gesammelt und in Containern vor dem Haus deponiert werden.

Zwei Männer haben am Sonntagabend in Langnau am Albis einen Tankstellenshop überfallen. Sie hatten eine Angestellte gegen 21.45 Uhr mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Mit einer Beute von mehreren hundert Franken flohen die Unbekannten daraufhin, wie die Zürcher Kantonspolizei am Montag mitteilte. (rbu/sda)