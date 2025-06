Ein Bus der Linie 10, welche Köniz mit Ostermundigen verbindet. Das Tram soll die bestehende Buslinie ablösen, die heute schon an ihre Kapazitätsgrenzen stösst Bild: KEYSTONE

Baustart für Ostermundigen-Tram weiter in der Schwebe

Der Baustart für die neue Tramlinie Bern-Ostermundigen ist weiter in der Schwebe. Der Kanton erwartet die Baubewilligung des Bundesamts für Verkehr (BAV) bis Ende 2025.

Die Komplexität des Projekts und hängige Einsprachen ziehen das Bewilligungsverfahren in die Länge. Zwar seien nach der öffentlichen Auflage Verbesserungen zugunsten des Langsamverkehrs und der Umwelt gemacht worden, hiess es am Montag an einer Medienkonferenz von Kanton, Stadt Bern und Gemeinde Ostermundigen. Trotzdem erwartet der Kanton Beschwerden ans Bundesverwaltungsgericht.

Die Stimmberechtigten von Ostermundigen, Bern und Kanton haben das Projekt in den Jahren 2016 bis 2018 gutgeheissen. Im vergangenen März wurde bekannt, dass der geplante Baustart Anfang 2026 nicht möglich ist. Die Bauzeit für die neue Tramlinie beträgt vier bis fünf Jahre. (sda)