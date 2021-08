Gutachten: Einkapselung der Mitholz-Munition ist keine Lösung

In diesen Kantonen sind ab heute die Apple-Autos mit Kameras unterwegs

Apple informiert auf seiner Website, in welchem Zeitraum Kamerafahrten in der Schweiz stattfinden sollen. Los gehts heute in der Nordwestschweiz, der Ostschweiz, der Zentralschweiz sowie im Grossraum Zürich.

In den Kantonen Bern, Freiburg, Jura, Neuenburg, Solothurn finden Kamerafahrten gemäss Ankündigung auf der Apple-Website vom 17. August bis 15. September 2021 statt.

Genf, Waadt, Wallis.

17. August bis 15. September 2021.

17. August bis 30. August 2021.

Kantone: Aargau, Basel-Landschaft, …