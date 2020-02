«Bombenstimmung», schwierige Entscheidungen und leise Hoffnung in Mitholz

Berner Bundesplatz neu viersprachig beschriftet

Der Bundesplatz ist neu in allen vier Landessprachen beschriftet. Zwei Mitglieder der Berner Stadtregierung haben am Freitagmorgen die neuen, viersprachigen Strassenschilder an den Ecken des Platzes in einem symbolischen Akt enthüllt.

Bisher stand einfach «Bundesplatz» auf den Strassenschildern. Neu ist unter dem grösser geschriebenen deutschen Wort auch die französische, italienische und rätoromanische Bezeichnung des Platzes zu sehen.

Mit den neuen Schildern will die Stadt Bern ausdrücken, dass …