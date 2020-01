Schweiz

Bern

Unfall auf A1 bei Oensingen: Sturm Lolita bringt Wind und Regen



Lolita zieht übers Land und bringt Wind und Regen ++ Unfall auf A1

Regen, Sturm, dunkle Wolken – im Moment ist einiges los am Schweizer Himmel. Mit Böen bis zu 150 km/h hat sich der Sturm Lolita über grossen Teilen des Mittellandes bemerkbar gemacht.

In der Nacht auf Dienstag erreichte die Kaltfront die Schweiz - und mit ihr feuchte und kühlere Luftmassen. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Dienstagabend auf 600 bis 800 Meter.

Die Radar-Aufnahmen sind eindrücklich: Lehrbuchartig, wie die #Kaltfront im Moment die Schweiz überquert, siehe aktuelles #MeteoSchweiz #Radar. Die eingelagerten #Blitze sind als bunte Kreuze markiert. Im Zusammenhang mit der Front werden Böen von 90 bis 110 km/h in den Niederungen erwartet. pic.twitter.com/5y1wnIYgqc — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) January 28, 2020

Zudem regnete es kräftig.

Sturmböen in Zürich: Video: watson

Die Meteorolen raten von Waldspaziergängen ab.

Schon in der Nacht rüttelte der Wind ordentlich an den Fensterläden, tagsüber geht es mit viel Wind weiter! Spaziergänge im Wald oder an Waldrändern sollte man sich verkneifen, morsche Bäume im Auge behalten und Abstand halten. Anbei die bis jetzt registrierten Böenspitzen...(km) pic.twitter.com/k2GUg3nfpp — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 28, 2020

Und auch der Strassenverkehr wurde durch die Wetterbedingungen beeinträchtigt. Auf der A1 bei Oensingen kippte ein Lastwagenanhänger.

#A1 - Bern -> Zürich - zwischen Wangen an der Aare und Oensingen Stau, Unfall — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) January 28, 2020

Auch im Kanton Bern kam es zu Verkehrsbehinderungen durch den Wind.

#A1 - Bern -> Zürich - zwischen Verzw. Wankdorf und Verzw. Wiggertal Behinderung zu erwarten, Windböen — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) January 28, 2020

Es bleibt windig

Der Wind bleibt auch in den nächsten Tagen und möglicherweise auch zum Start der kommenden Woche ein Thema. Während der Wind am Mittwoch nachlässt, frischt er am Donnerstag zum Abend hin wieder auf, in der Nacht auf Freitag und am Freitagvormittag ist wieder mit stürmischem Südwestwind zu rechnen, die Böen dürften in einem ähnlichen Bereich zu liegen kommen wie morgen Dienstag. Am Wochenende und voraussichtlich auch zu Beginn der nächsten Woche weht mässiger Südwestwind.

In den Alpen fallen bis am Mittwochabend verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee, in den Hochalpen sind zum Teil noch grössere Mengen möglich. In den Voralpen sowie im Jura sind die Mengen geringer, oberhalb von rund 1000 Metern können dennoch 10 bis 30 Zentimeter Schnee fallen. In tieferen Lagen ist zwar zeitweise auch etwas Schnee möglich, die Mengen sind aber gering. Ins Flachland können sich insbesondere am Mittwochmorgen ein paar nasse Flocken verirren, ansetzen werden diese jedoch kaum.

Ab Donnerstag erreichen uns wieder mildere Luftmassen, die Temperaturen steigen ab Freitag voraussichtlich wieder in den zweistelligen Bereich, die Höchstwerte am Freitag sowie am Wochenende sind bei 10 bis 12 Grad, am Montag sind sogar Werte bis 15 Grad möglich.

(aeg)

Abonniere unseren Newsletter