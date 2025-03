Schützenpanzer bei Uttigen BE in Aare gestürzt – mehrere Verletzte

Verletzte nach Unfall von Schützenpanzer in Uttigen BE

Ein Schützenpanzer der Armee ist am Dienstagnachmittag in Uttigen BE verunfallt. Dabei soll es mehrere Verletzte gegeben haben.

Ein Sprecher der Armee bestätigte gegenüber Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Onlineportals von 20 Minuten. Der Einsatz laufe noch, Details zu verletzten Personen und zum Ablauf des Unfalls machte der Sprecher am frühen Abend keine. (sda)

Ein Schützenpanzer der Schweizer Armee. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Eine Passantin hat den Unfall beobachtet und sagte gegenüber 20 Minuten, dass plötzlich etwas über die Klippe gestürzt sei. «Erst dachte ich, es sei ein Stein», sagte sie, «Doch dann sah ich, wie Soldaten schreiend aus dem Panzer kletterten.» (rbu/lyn)

Update folgt ...