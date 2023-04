Kapo Bern kann Botschaften nicht mehr allein schützen – jetzt sollen Armee und Private ran

Die Berner Kantonspolizei kann den Schutz der Botschaften auf Dauer nicht mehr alleine stemmen. Eine private Sicherheitsfirma soll ab Mai bis voraussichtlich Ende Jahr die Polizei unterstützen. Die Armee wurde auch angefragt.

Blick auf die russische Botschaft in Bern, aufgenommen am 20. April 2023 in Bern. Die Botschaft wurde rundum mit einem schwarzen Sichtschutz ausgestattet. Bild: keystone