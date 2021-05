Schweiz

Zürich: Kantonspolizei verhaftet 14-Jährigen Raser



Raser-Kiddys, Drifter und zwei erfolglose Fluchten – strenge Nacht für die Kapo Zürich

Die Zürcher Kantonspolizei hat in der Nacht auf Auffahrt drei Raser verhaftet, darunter einen 14-jährigen Schweizer. Zwei von ihnen versuchten erfolglos zu flüchten. Der Lenker eines Fluchtfahrzeugs wurde leicht verletzt. Auch ein Polizeifahrzeug wurde beschädigt.

Kurz nach Mitternacht

Ein 23-jähriger Schweizer beschleunigte sein leistungsstarkes Fahrzeug in Elgg aus dem Kreisverkehr heraus, wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte. Nach einigen Metern auf der Bahnhofstrasse habe der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dieses sei unkontrolliert über die Gegenfahrbahn sowie ein Trottoir geschleudert und auf der gegenüberliegenden Strassenseite mit einem Zaun und einem Auto kollidiert.

Beim Selbstunfall sei der Lenker unverletzt geblieben. Aufgrund der gesicherten Spuren bestehe der Verdacht, dass der Lenker mit seiner Fahrweise gegen den Raserartikel verstossen habe. Er sei verhaftet worden und werde der Staatsanwaltschaft zugeführt.

2:30 Uhr

Die Kantonspolizisten hatten in Schlieren ein Fahrzeug kontrollieren wollen, welches zuvor durch unerlaubtes Driften aufgefallen sei. Als der Fahrer die Polizisten bemerkte, habe er stark beschleunigt und versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei habe der 18-jährige Schweizer innerorts teilweise eine Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometer pro Stunde (km/h) erreicht.

Schliesslich sei das Fluchtfahrzeug an der Kreuzung Bernstrasse/Engstringerstrasse durch die Kollision mit einer Lichtsignalanlage zum Stillstand gekommen. In der Folge prallte das nacheilende Polizeifahrzeug in das Unfallfahrzeug und schleuderte zudem in ein unbeteiligtes Drittfahrzeug, wie die Polizei weiter schreibt. Der Beifahrer des Fluchtfahrzeuges sei leicht verletzt ins Gemäss ersten Ermittlungen wurden die Kontrollschilder am Unfallfahrzeug vorgängig entwendet. Der Lenker sowie der verletzte Beifahrer seien verhaftet worden.

3:00 Uhr

Einer Polizeipatrouille war am rechten Zürichseeufer ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen. Auch in diesem Fall sei der Fahrer mit stark übersetzter Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h durch ein Wohnquartier geflüchtet. Unter Mithilfe weiterer Polizeipatrouillen habe das Fluchtfahrzeug in Männedorf gestoppt werden können. Der Lenker, ein 14-jähriger Schweizer sowie seine ebenfalls 14-jährige Beifahrerin seien vor Ort verhaftet worden. Beide würden bei der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (jaw/sda)

