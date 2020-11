Polizeikommandant Walter Schlegel im Interview: «Wir hatten Glück im Unglück»

Inzwischen sind mehr Details über die Unfallstelle und die Rettung bekannt: Die Rüfe, die am Mittwochvormittag talwärts gerutscht war, hatte die Schienen zwischen zwei Tunnels auf einer Länge von 15 Metern verschüttet. Der Schutt türmte sich teilweise bis zu drei Meter auf.



Gemäss Angaben eines Passagiers stürzte ein entgleister Waggon 20 Meter vom Trassee und blieb im Steilhang der Schinschlucht an Bäumen hängen. Die Fahrgäste wurden von Rettungsleuten am Boden aus ihrer misslichen Lage befreit. Anschliessend mussten sie sich durch den hinteren Tunnel retten. Postautos fuhren die Passagiere nach Tiefencastel, wo sie mit Bussen weitertransportiert wurden. Diejenigen Passagiere, die in den heruntergestürzten Waggons festsassen wurden per Luftrettung befreit.

Bild: Keystone