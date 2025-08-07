Der Bund warnt vor der Gesichtscrème Erborian Centella. Bild: BLV

Bund warnt vor Gesichtscrème Erborian Centella: «Gefahr für die Gesundheit»

Aufgrund fehlender Konservierungsstoffe in der Gesichtscrème Erborian Centella kann eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden, wie der Bund in einer Medienmitteilung schreibt.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) empfiehlt, das betroffene Produkt nicht zu verwenden. Der Schweizer Importeur HJD Distribution SA hat das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.

Welche Gefahr geht von der Gesichtscrème aus?

Die fehlenden Konservierungsstoffe im Produkt können zu einer mikrobiologischen Kontamination führen. Gewisse Mikroorganismen (Candida parapsilosis, Micrococcus luteus und Microbacterium oxydans) wurden im Produkt nachgewiesen, was insbesondere bei anfälligen Personen und bei Verletzungen ein Risiko für die Haut darstellen kann.

Welches Produkt ist betroffen?

Es handelt sich dabei um die Gesichtscrème Erborian Centella. Die vollständigen Infos dazu:

Bild: BLV

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Bei Rückfragen kann man sich an das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen wenden. (ome)