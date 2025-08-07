Bund warnt vor Gesichtscrème Erborian Centella: «Gefahr für die Gesundheit»

Aufgrund fehlender Konservierungsstoffe in der Gesichtscrème Erborian Centella kann eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden, wie der Bund in einer Medienmitteilung schreibt.
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) empfiehlt, das betroffene Produkt nicht zu verwenden. Der Schweizer Importeur HJD Distribution SA hat das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.
Die fehlenden Konservierungsstoffe im Produkt können zu einer mikrobiologischen Kontamination führen. Gewisse Mikroorganismen (Candida parapsilosis, Micrococcus luteus und Microbacterium oxydans) wurden im Produkt nachgewiesen, was insbesondere bei anfälligen Personen und bei Verletzungen ein Risiko für die Haut darstellen kann.
Es handelt sich dabei um die Gesichtscrème Erborian Centella. Die vollständigen Infos dazu:
