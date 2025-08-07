sonnig27°
Rückruf von Gesichtscrème Erborian Centella: Risiko für die Haut

Öffentliche Warnung: Fehlende Konservierungsstoffe in der Gesichtscrème Erborian Centella
Der Bund warnt vor der Gesichtscrème Erborian Centella.Bild: BLV

Bund warnt vor Gesichtscrème Erborian Centella: «Gefahr für die Gesundheit»

07.08.2025, 15:5507.08.2025, 15:55
Aufgrund fehlender Konservierungsstoffe in der Gesichtscrème Erborian Centella kann eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden, wie der Bund in einer Medienmitteilung schreibt.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) empfiehlt, das betroffene Produkt nicht zu verwenden. Der Schweizer Importeur HJD Distribution SA hat das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.

Das musst du wissen.

Inhaltsverzeichnis
Welche Gefahr geht von der Gesichtscrème aus?Welches Produkt ist betroffen?Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Welche Gefahr geht von der Gesichtscrème aus?

Die fehlenden Konservierungsstoffe im Produkt können zu einer mikrobiologischen Kontamination führen. Gewisse Mikroorganismen (Candida parapsilosis, Micrococcus luteus und Microbacterium oxydans) wurden im Produkt nachgewiesen, was insbesondere bei anfälligen Personen und bei Verletzungen ein Risiko für die Haut darstellen kann.

Welches Produkt ist betroffen?

Es handelt sich dabei um die Gesichtscrème Erborian Centella. Die vollständigen Infos dazu:

Bild: BLV

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Das BLV empfiehlt, die betroffenen Produkte nicht zu verwenden.

Bei Rückfragen kann man sich an das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen wenden. (ome)

