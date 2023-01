An dieser eingeschneiten Gebäudegruppe kommt man bei der Tour unter Punkt 7 vorbei. Bild: Instagram/ dot.krimm

7 Schneeschuhtouren in fast vergessene Schweizer Täler

Während es im Flachland schon die ersten Frühlingsgrüsse gab, sind die höheren Lagen der Schweiz weiterhin ein Winterwunderland. Damit du diese in Ruhe geniessen kannst, präsentieren wir dir hier Schneeschuhtouren in ziemlich einsame Bergtäler.

Val Cavloc GR

Distanz: 4,7 Kilometer

Dauer: ca. 5 Stunden

Kondition: Mittel



Wir starten oberhalb von Maloja beim Parkplatz Orden. Es beginnt flach, bald steigt der Weg durch den verschneiten Wald an bis zum zugefrorenen Lägh da Cavloc. Der Alpsee lohnt sich auch im Sommer, aber auch schneebedeckt bietet er ein grandioses Bild:

Der Lägh da Cavloc. Bild: Shutterstock

Spätestens nach dem See sind selten viele Leute unterwegs und wir geniessen die Ruhe und Einsamkeit während den letzten knapp 100 Höhenmetern zur Lichtung Plan Canin. Auf dem Rückweg kann man auch den offiziellen Winterwanderweg nutzen, damit man nicht den gleichen Weg zurück muss. Achtung: Picknick mitnehmen, Restaurants gibt's unterwegs nicht.

Hier geht's zum Routenvorschlag.

Auf Winterwanderwegen oder etwas abseits mit Schneeschuhen im Val Cavloc. Bild: Shutterstock

Neckertal / Toggenburg SG

Distanz: 6,5 Kilometer

Dauer: ca. 4 Stunden

Kondition: Mittel



Die zweite Wanderung führt uns in die Grenzregion des Toggenburgs zum Neckertal. Wir starten in Seeben und gewinnen im Rappenloch schnell an Höhenmetern. Unten braucht's vielleicht noch keine Schneeschuhe, aber das ändert sich schnell. Spätestens beim Ellbogen sind wir im Winterwunderland angekommen:

Bild: watson

Jetzt führt der Weg nochmals hoch zum Pfingstboden, dem Gipfel des Tages. Immer im Blick haben wir dabei den imposanten Alpstein mit dem Säntis:

Blick vom Pfingtsboden zum Säntis (links). Bild: watson

Nach dem Abstieg wandeln wir über traumhaft verschneite Landschaften. Wir könnten immer mal wieder rechts abbiegen und auf der Passstrasse ein Postauto nehmen. Oder wir ziehen es durch bis zur Schwägalp, wo wir uns nach rund vier Stunden eine Belohnung gönnen, bevor es mit dem ÖV zurück zum Ausgangspunkt geht.

Hier geht's zum Routenvorschlag.

Blick vom Horn zum Säntis (links mit der Antenne). Bild: watson

Lawinen und Wildruhezonen



Wer sich in der Natur bewegt, muss in der Schweiz Wildruhezonen respektieren. Teilweise darf man ganze Gebiete nicht betreten, teilweise Wege nicht verlassen. Alle Informationen gibt es auf Wer im Winter in den Bergen unterwegs ist, muss sich der Gefahr von Lawinen bewusst sein, sich entsprechend ausrüsten (LVS, Schaufel, Sonde) und die notwendigen Kenntnisse haben. Nicht alle der hier beschriebenen Schneeschuhtouren sind auf entsprechend markierten Wegen. In diesem Fall sollte vor der Tour unter anderem das Lawinenbulletin des SLF gecheckt werden.Wer sich in der Natur bewegt, muss in der Schweiz Wildruhezonen respektieren. Teilweise darf man ganze Gebiete nicht betreten, teilweise Wege nicht verlassen. Alle Informationen gibt es auf wildruhezonen.ch.

Mariental LU​

Distanz: 8 Kilometer

Dauer: ca. 4 Stunden

Kondition: Mittel/schwer



Weiter geht es im Entlebuch. Ausgangspunkt ist die Talstation Schönenboden, von wo die Luftseilbahn zum Brienzer Rothorn führt. Wir halten uns westlicher und wandern durch die idyllische Landschaft der UNESCO Biosphäre Entlebuch. Bald erreichen wir die Blattenegg, leicht unterhalb des Hundschnubel. Hier können wir den Blick zurück nach Sörenberg geniessen:

Blick zurück nach Sörenberg (rechts) und das Skigebiet über welchem der Weg zum Salwideli führt. Bild: mirko potjer

Auf der anderen Seite zeigt sich der imposante Hohgant in der Mitte, links die Rothornkette und rechts die ebenso auffallende Schrattenfluh. Wir verlieren schnell an Höhe und wandern durch unberührte Natur im Gebiet Salwideli. Die Moorlandschaft lohnt sich definitiv auch im Winter. Im Berggasthaus Salwideli wartet nicht nur eine Stärkung auf uns, sondern wir können auch auf den Bus zurück Richtung Sörenberg.

Hier geht's zum Routenvorschlag.

Der Blick beim Hundschnubel Richtung Hohgant (Mitte recht). Bild: Mirko Potjer

Abländschental BE

Distanz: 8 Kilometer

Dauer: ca. 4:30 Stunden

Kondition: Schwer

Die nächste Schneeschuhtour bietet immer wieder grossartige Ausblicke auf die Gastlosen – und dies in der Abgeschiedenheit des Abländschentals. Wir starten im Chaletdorf Abländschen auf 1320 Metern über Meer. Obwohl zu Saanen gehörend, erreichen wir den Ort via die Jaun-Passstrasse. Am Ende des Dorfes beim Parkplatz Birematte geht es los mit dem Schneeschuhtrail. Über den Passübergang Mittelberg erreichen wir die letzten steilen 200 Höhenmeter zur Grubenberghütte auf 1838 Metern über Meer.

Imposante Begleiter sind die Kalkberge im Norden, die uns mit teilweise über 300 Meter hohen, senkrechten Felswänden den Atem rauben. Wer will, kann auf dem Rückweg einen leicht anderen Weg einschlagen.

Achtung: Die Grubenberghütte ist zwar ganzjährig geöffnet, bewirtet aber nur bei Bedarf. Darum immer vorher abklären und allenfalls also selbst Verpflegung mitnehmen.

Hier geht's zum Routenvorschlag.

Hongrintal FR

Distanz: 7 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden

Kondition: Mittel

Die nächste Tour ist mal wieder eine klassische Rundtour. Wir wandern mal rechts, mal links am Hongrin entlang im einsamen Tal. Das Vallon des Cases beeindruckt dabei ebenso wie die Gipfel des Cape aux Moines oder Vanil des Artses.

Wir starten am Bahnhof von Allières, bald erreichen wir die historische Pontet-Brücke. Auf dem folgenden Abschnitt wurden einst Gruyère-Käselaibe nach Frankreich transportiert.

Auf der anderen Flussseite steigt der Weg langsam wieder an, immer im Blick die Waadtländer Alpen. Hier folgt der wohl ursprünglichste Teil dieses einsamen Tales. Wir steigen wieder hinab zum Bach, überqueren diesen und sind schon bald zurück am Ausgangspunkt.

Hier geht's zum Routenvorschlag.

Val Ferret VS

Distanz: 8,5 Kilometer

Dauer: ca. 3:30 Stunden

Kondition: Mittel

Ich weiss nicht, ob es ruhigere bewohnte Täler als das Val Ferret in der Schweiz gibt. Als Ausgangspunkt wählen wir La Fouly, das Nest mit knapp 100 Einwohnern.

Bild: Shutterstock

Via La Verne erreichen wir den Weiler Prayon mit etwas über 10 Einwohnern und unser tiefster Punkt der Wanderung. Zurück geht es zwar auf der gleichen Talseite, immer wieder können wir aber andere Wege nutzen. Besonders: Praktisch auf der ganzen Wanderung sind wir im Forêt des Places unterwegs und geniessen die Abgeschiedenheit von Lärm und Menschen. So erreichen wir bald wieder die Bushaltestelle in La Fouly.

Hier geht's zum Routenvorschlag.

Blick nach Westen von La Fouly aus. Bild: Instagram/ cherrieswalks

Val Tgavretga GR​

Motalla noch weit unten im Tal. Bild: Instagram/ dot.krimm

Distanz: 12,6 Kilometer

Dauer: ca. 6 Stunden

Kondition: Mittel/Schwer

Zum Abschluss geht es zurück nach Graubünden. Das Val Tgavretga dürfte Wenigen geläufig sein, dabei sind die Orte Bivio auf dem Weg zum Julierpass und der Septimerpass – unser Ziel – doch ziemlich bekannt.

Auf den rund sechs Kilometern Aufstieg auf 2331 Meter geniessen wir die Weite des Val Tgavretga. Wir wandeln über eine alte Römerstrasse, bevor wir die Hochebene Sualas erreichen. Vorbei am Hausberg Roccabella (2730m) erreichen wir dann den Septimerpass, welcher herrliche Blicke zurück ins Surses und die eindrückliche Julierpassstrasse eröffnet und auf der anderen Seite ginge es ins Bergell. Wir begnügen uns aber mit der Aussicht und kehren nach Bivio zurück, wobei wir im oberen Teil eine leicht andere Route wählen können.

Der Blick zurück auf die Julierpassstrasse oberhalb von Bivio. Bild: Lauroma72

Hier geht's zum Routenvorschlag.

