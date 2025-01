Hier verkündet Viola Amherd ihren Rücktritt. Video: youtube/der schweizerische bundesrat

Das Kandidatenkarussell dreht sich: Diese Personen könnten auf Viola Amherd folgen

Wer kommt als nächste Bundesrätin oder nächster Bundesrat infrage? Das sind die möglichen Kandidatinnen und Kandidaten.

Mehr «Schweiz»

Bundesrätin Viola Amherd tritt zurück. Die Verteidigungsministerin kündigt an einer Medienkonferenz überraschend ihren Rücktritt auf Ende März an. In der Frühjahrssession muss das Parlament nun ihre Nachfolge finden.

Mögliche Kandidaten und Kandidatinnen

Gerhard Pfister

Kronfavorit für die Nachfolge von Bundesrätin Viola Amherd ist Gerhard Pfister. Der Zuger Nationalrat hat erst Anfang Jahr seinen Rücktritt als Parteipräsident bekannt gegeben. Nach Bekanntgabe liess er sich folgendermassen zitieren: «Ich werde mich auch in anderen politischen Tätigkeitsfeldern durchaus wohl fühlen». Gegen eine Kandidatur als Bundesrat würde also nichts sprechen.

Gerhard Pfister hat gut lachen. Er gilt als Kronfavorit für die Nachfolge von Viola Amherd. Bild: keystone

Philipp Matthias Bregy

Der Fraktionspräsident der Mitte wird aktuell als heisser Nachfolger von Noch-Mitte-Präsident Gerhard Pfister gehandelt. Das Amt als Bundesrat könnte für ihn auch interessant sein.

Fraktionspräsident Philipp Matthias Bregy Bild: keystone

Martin Candinas

Der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas ist seit 14 Jahren im Parlament. 2023 war er Nationalratspräsident. Er schloss eine Kandidatur für das Parteipräsidium bereits öffentlich aus. Vielleicht weil er lieber für den Bundesrat kandidieren will?

Martin Candinas war 2023 Nationalratspräsident. Bild: keystone

Elisabeth Schneider-Schneiter

Die Basler Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter ist seit 15 Jahren im Parlament und eine der erfahrensten Mitte-Politikerinnen.

Auch Aussenpolitikerin Elisabeth Schneider-Schneiter kommt als Bundesrätin in Frage. Bild: keystone

Benedikt Würth

Der St.Galler Nationalrat hat sich bereits als Kandidat für das Amt als Parteipräsident aus dem Rennen genommen. Der 56-Jährige war Regierungsrat im Kanton St.Gallen und kommt als Kandidat für das Bundesratsamt infrage.

Benedikt Würth wurde 2019 als Ständerat ins Parlament gewählt. Bild: Keystone

Andrea Gmür

Auch Ständerätin Andrea Gmür käme als mögliche Nachfolgerin von Bundesrätin Viola Amherd in Frage. Die Luzernerin ist seit 5 Jahren im Parlament.

Andrea Gmür präsidiert die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats. Bild: PARLAMENTSDIENSTE

Pirmin Bischof

Bereits 18 Jahre im Parlament vertreten, ist Pirmin Bischof. Der Solothurner Rechtsanwalt bringt viel Erfahrung mit. Er ist Teil des Parteipräsidiums der Mitte und kommt ebenfalls als Bundesrat in Frage.

Erfahren und gut vernetzt: Ständerat Pirmin Bischof. Bild: keystone

Isabelle Chassot

Verhältnismässig kurz im Amt ist Isabelle Chassot. Die Ständerätin aus dem Kanton Freiburg ist seit 4 Jahren im Parlament. Aufgefallen ist Chassot als PUK-Präsidentin.

Als PUK-Präsidentin leitete Isabelle Chassot die Untersuchung zum Ende der Credit Suisse. Bild: keystone

(sel)