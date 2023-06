Der Bundesrat ist auf Reisen, davon gibt es Bilder (– und die sprechen für sich)

Schulklassen machen Schulreisen, der Bundesrat Bundesratsreisli. Wir sind ja hier schliesslich in der Schweiz, oder?!?

Es ist ein untrügliches Zeichen für die nahenden Sommerferien: Der Bundesrat tritt sein alljährliches Reisli an. In diesem Jahr führt sie in die Heimat des aktuellen Bundespräsidenten Alain Berset, also in den Kanton Freiburg.

Zuerst besuchten die Mitglieder der Landesregierung den Schwarzsee, dann das Städtchen Murten. Dort sagte Bundespräsident Berset an einem Auftritt vor den Medien, für die Landesregierung sei es wichtig, die Bevölkerung zu treffen. Auch gehe es darum, für einmal «ohne Stress» mit den Regierungskolleginnen und -kollegen zusammen zu sein.

«Ohne Stress». Mal schauen, ob die Bilder das Gleiche sagen.

«Albééér, du bist die erste Mal dobei. Immer brav – öh, wie sagt man auf Döitsch – folgen, gell.» Bild: twitter/BR_Sprecher

«Salut! Ihr zwei wisst ja schon, wie es geht. Isch bin 'eute der Chef» Bild: twitter/BR_Sprecher

«Bon. Wir gehen jetzt mal los. Alle mir nach!» Bild: keystone

«Phu, der ist immer so streng.» Bild: keystone

«Alors, c'est de cette façon …» Bild: keystone

Guy gefällts. Bild: keystone

Guy gefällts besser. Bild: keystone

«Ich sags euch, bald holt er seinen Hut» Bild: keystone

«Gnihihi …» Bild: keystone

«…» Bild: twitter/BR_Sprecher

«Komm Alain, wir machen eine Gruppefoto!» Bild: twitter/BR_Sprecher

Et voilà: Bild: twitter/BR_Sprecher

Am Freitag soll die Bundesratsreise im Kantonshauptort Freiburg fortgesetzt werden. Wir sind gespannt, was die Fotos dann zu bieten haben. (red)