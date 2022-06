Und plötzlich gingen die Weingläser aus: Die besten Bilder des Bundesratsreisli

Dress like a Bundesrat: So kriegst du den Style der Landesregierung

In Mendrisio TI wird die Bundesratsreise am Freitag fortgesetzt. (saw/sda)

Nach dem Apéro in Schaffhausen stieg die Landesregierung in einen Extrazug, der sie in den Heimatkanton von Bundespräsident Cassis brachte.

Erste Station der Bundesratsreise war der Rheinfall am Donnerstagmorgen. Nach einer Fahrt zum Rheinfallfelsen trafen die Bundesrätinnen und Bundesräte im Schlösschen Wörth in Neuhausen SH ein.

Der Bundesrat hat auf seiner diesjährigen Bundesratsreise am Donnerstag Halt am Rheinfall und in der Schaffhauser Altstadt gemacht. Anschliessend sind die Bundesratsmitglieder in Richtung Tessin aufgebrochen.

