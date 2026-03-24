freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Flugreisen: So viel sind die Bundesräte 2025 geflogen

Netjets Europe Zurich, Switzerland, 4th July 2025: A Cessna 560XL Citation XLS from Netjets Europe is on final approach to the airport runway. Registration CS-DQB Andreas Haas/dieBildmanufaktur *** Ne ...
Die Bundesräte nutzen für ihre Reisen etwa den Jet Citation Excel 560XL von Hersteller Cessna.Bild: IMAGO / dieBildmanufaktur

So viel sind die Bundesräte 2025 geflogen

24.03.2026, 08:3524.03.2026, 08:35

Neue Zahlen zeigen, wie häufig der Bundesratsjet im Jahr 2025 im Einsatz war – und machen dabei deutliche Unterschiede im Flugverhalten der einzelnen Bundesräte sichtbar.

Aufgrund des Zollhammers von US-Präsident Donald Trump flog ein Bundesratsduo besonders häufig: Finanzministerin und ehemalige Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (FDP) sowie Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP). Mit 46 und 43 Flügen – darunter einige in die USA – sind sie auf Platz zwei und drei.

«Taxi Ticino» oft im Einsatz

Am meisten flog 2025 jedoch Ignazio Cassis (FDP) mit seinem «Taxi Ticino». Als Aussenminister flog der Bundesrat unter anderem nach Brasilien, Japan oder in den Irak. Insgesamt kommt er auf 85 Flüge – von 301 Flugreisen der gesamten Landesregierung.

Bundesrat Ignazio Cassis spricht waehrend der Debatte ueber die Wahrung der schweizerischen Neutralitaet (Neutralitaetsinitiative), waehrend der Fruehlingssession der Eidgenoessischen Raete, am Donner ...
Ignazio Cassis ist für seine Inlandsreisen zwischen Bern und Agno TI bekannt.Bild: keystone

Doch auch innerhalb der Schweiz nutzte Cassis den Jet mit 23 Flügen am häufigsten. Im Vergleich: Parmelin reiste mit dem Jet am zweithäufigsten sechs Mal innerhalb der Schweiz. Cassis' Pendeln zwischen Bern und Agno im Tessin brachte dem Bundesratjet den Spitznamen «Taxi Ticino» ein. Der Aussenminister nutzte den Flieger jedoch auch für Termine in Genf.

«Taxi Ticino» in Zeiten des Klimawandels – Cassis fliegt gern von Bern nach Lugano

Parmelin nutzte den Jet für Inlandsreisen nach Genf oder Lugano, Keller-Sutter im August für die Strecke zwischen Bern und Zürich.

Pfister nutzt Heli am meisten

Verteidigungsminister Martin Pfister (Mitte) reiste im Jet zwar nur 16-mal, bestieg den Helikopter allerdings 26-mal – so viel wie kein anderes Mitglied des Bundesrates. Pfister nutzt den Heli hauptsächlich, um die Schweizer Waffenplätze auszukundschaften.

Justizminister Beat Jans (SP) hingegen stieg kein einziges Mal in einen Helikopter. Seine 25 Auslandsflüge führten ihn vor allem für «Arbeitsbesuche» in EU-Staaten. Alle seine sechs Kolleginnen und Kollegen hoben 2025 häufiger ab als der Justizminister.

Aber auch Umweltminister Albert Rösti (SVP) flog nur einmal mehr als Jans. Den Bundesratsjet nutzte er für 14 Flüge. Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider (SP) hob insgesamt 29-mal ab, knapp die Hälfte davon im Helikopter. (hkl)

Die Flugreisen der Bundesräte 2024:

Welche Bundesräte auch für Kurzstrecken das Flugzeug nehmen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Winter-Comeback in der Schweiz – so schädlich ist Frühlings-Frost für Pflanzen
Nach Tagen mit Sonne und bis zu 17 Grad kehrt der Winter in die Schweiz zurück und bringt genau das, was für viele Pflanzen zur Gefahr wird: Frost.
Während am morgigen Dienstag im Flachland noch viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad Celsius angesagt sind, startet am Mittwoch bereits ein Wetterumschwung: mit Regen und tieferen Höchsttemperaturen bis 11 Grad. Der Grund sind kalte Polarluftmassen, die sich auf Westeuropa zubewegen.
Zur Story