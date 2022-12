So reagiert die Region Basel auf die Nicht-Wahl von Eva Herzog

Eine gute Verliererin: Eva Herzog umarmt Elisabeth Baume-Schneider nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Bild: keystone

«Region Basel hätte längst Anspruch»: Trauer und Frust am Rheinknie nach Bundesrat-Debakel

Eva Herzog war die grosse Hoffnung für die Region Basel: Nach fast 50 Jahren Basel-Abstinenz hätte sie die dritte Bundesrätin werden sollen, die die Regionen Basel im Bundesrat vertritt.

Doch die Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht: Herzog verlor die Wahl im dritten Wahlgang mit einem Rückstand von lediglich sieben Stimmen auf Baume-Schneider, die es eben so zum absoluten Mehr schaffte.

Hier die enttäuschten Reaktionen aus der Region Basel direkt aus dem Bundeshaus – und vor allem eine gewichtige Bitte an den neuen Bundesrat:

Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte, BL) Video: watson

Die Nationalrätin bedauert es im Interview unter anderem, dass Eva Herzog nicht gewählt wurde. Sie sagt:

«Die Region Basel hätte längst Anspruch auf den Bundesrat. Denn wir sind die stärkste Wirtschaftsregion der Schweiz, was die Exportwirtschaft anbelangt.»

Der Stadt-Landgraben werde durch diese Wahl noch weiter aufgehen, prophezeit Schneider-Schneiter.

Sarah Wyss (SP, BS) Video: watson

Genau wie Schneider-Schneiter vermisst die Nationalrätin Sarah Wyss eine «urbane Stimme» im neuen Bundesrat. Sie sagt:

«Ich werde dran bleiben, dass diese Angelegenheiten nicht vergessen gehen.»

Sie attestiert Baume-Schneider aber, die Wichtigkeit der Region Nordwestschweiz richtig einzuschätzen.

Sibel Arsal (Grüne, BS) Video: watson

Die Baslerin Sibel Arsal erklärt im watson-Interview, warum sie in mehrerer Hinsicht enttäuscht ist von der Wahl.

Arsal appeliert an den neuen Bundesrat, den Klimawandel ernst zu nehmen sowie den sozialen Ausgleich zu gewährleisten. Und:

«Sehr geehrte Bundesrätinnen und Bundesräte, vergessen Sie bitte die Städte nicht!»

Auch beim Public Viewing in der Basler Fussballbar Didi Offensiv wurde die Nichtwahl der lokalen SP-Kandidatin Eva Herzog als Bundesrätin mit langen Geischtern zur Kenntnis genommen. Für Unmut gesorgt hatte bei den rund 50 Baslerinnnen und Basler vor allem der Umstand, dass sich der SP-Sprengkandidat Daniel Jositsch nicht von selber aus dem Rennen genommen hatte. Ein FDP-Mitglied monierte, dass nun nur noch Finanzausgleichs-Nehmerkantone in der Landesregierung vertreten seien und die Städte als Wirtschaftsmotoren an den Rand geschoben worden seien.

Auch auf den sozialen Medien zeigen sich die Region Basel und die urbanen Regionen als enttäuschte, aber gut Verlierer:

(yam/pit/sal/aya, mit Material der sda)