Der Übersicht halber hier das Wahlprozedere nochmals kurz erklärt: Die Bundesräte werden von der Vereinigten Bundesversammlung – also von National- und Ständerat – und nicht direkt vom Volk gewählt. In einem ersten Wahlgang schreiben die Parlamentarier ihre gewünschten Namen auf den Wahlzettel. Dabei dürfen auch Kandidatinnen gewählt werden, die nicht von einer Partei vorgeschlagen wurden.



Sollte keiner der Kandidatinnen ein absolutes Mehr (die Hälfte plus eine Stimme) erhalten, werden alle Kandidatinnen mit mehr als 10 Stimmen in einen zweiten Wahlgang mitgenommen. Wird in einem dritten Wahlgang auch kein neuer Bundesrat gekürt, wird der Name gesperrt, der am wenigsten Stimmen erhielt. So dauert das Prozedere so lange an, bis einer der Kandidaten die nötigen Stimmen erhält.



Wird das absolute Mehr erreicht, kann die Gewählte oder der Gewählte das Amt an- oder ablehnen. Bei Annahme wird die Person direkt vereidigt und ist ab dem neuen Jahr Bundesrätin oder Bundesrat.