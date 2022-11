Die Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga als SP-Bundesrätin wird nicht Pascal Bruderer heissen. Die 45-jährige Aargauerin gab dies am Montagabend via Linkedin bekannt.

Mutmasslicher Täter nach Sexualdelikt in Basel festgenommen

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat am Samstag einen Tatverdächtigen in einem Sexualdelikt festgenommen, das vor Wochenfrist an der Landskronstrasse passiert ist. Der 24-jährige Mann wird verdächtigt, am frühen Morgen des 30. Oktobers eine 25-jährige Frau vergewaltigt zu haben.