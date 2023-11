Der nächste Hammer für die SRG: Rösti will Einnahmen-Plafond dauerhaft senken

Zur Entfremdung passt, dass die Regierung den Altnationalrat Hans-Ueli Vogt in den Verwaltungsrat der SRG berufen hat. Vogt löst in diesem Gremium Marc Furrer ab. Er ist wie Vogt Mitglied der SVP, aber Furrer fiel im Verwaltungsrat nicht mit einer besonders kritischen Haltung zum Rundfunk auf. Mit Vogt könnte sich das nun ändern. Es ist damit zu rechnen, dass er die Pläne der Unternehmensspitze hinterfragt und die SRG zum Sparen anhält - wie das auch sein Parteikollege Albert Rösti tut. (aargauerzeitung.ch)

In der Regierung herrscht Verwunderung darüber, wie klar sich die SRG gegen den Bundesrat gestellt hat. Man stellt sich die Frage: Riskiert der Rundfunk damit, die politische Unterstützung zu verlieren, die er bisher genoss? Dissonanzen zwischen der Exekutive und dem öffentlichen Medienhaus wurden stets möglichst geheim gehalten. Nun sagt die SRG offen: 300 Franken Haushaltabgabe sind zu wenig. Die Regierung will mit der moderaten Reduktion ein Gegenprojekt zur 200-Franken-Initiative der SVP präsentieren. Die SRG hält das für unnötig. Sie ist überzeugt, dass die Stimmberechtigten die 200-Franken-Vorlage ablehnen werden.

Nun kursiert in Röstis Departement die Zahl von 1.1 Milliarden. Bestätigen will das aber niemand. Der Bundesrat möchte die Vernehmlassung seines Vorschlages für eine Abgabenreduktion abwarten, bevor er sich festlegt.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang: Weil die Zahl der Haushalte in der Schweiz ansteigt, landet immer mehr Geld im Gebührentopf. Auch wenn die Haushaltabgabe 300 statt 335 Franken beträgt, wird darum in einigen Jahren der gleiche Gesamtertrag wie zuvor erreicht sein.

Für die SRG ist das eine weitere schlechte Nachricht. Sie gibt die erwarteten Einnahmeausfälle wegen der tieferen Gebühr und geringerer Werbeerlöse mit 240 Millionen Franken an. Bundesrat Rösti sprach an einer Medienkonferenz hingegen von 170 Millionen, die der Rundfunk einsparen müsse.

