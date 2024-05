«Suchen Sie einen Job»: 700 Millionen Franken will der Bundesrat im Asylbereich einsparen

Der Bundesrat will die Arbeitsmarktintegration von Personen mit Schutzstatus S stärken – das sind vor allem Geflüchtete aus der Ukraine. Die Medienkonferenz jetzt live.

Raphael Bühlmann Folge mir

Mehr «Schweiz»

Die Landesregierung hat sich Grosses vorgenommen. Sie will Geflüchtete aus der Ukraine vermehrt in den Arbeitsmarkt integrieren, dabei gleichzeitig bis 2028 ganze 700 Millionen Franken einsparen.

Darum geht's:

700 Millionen einsparen

Der Bundesrat will im Asylbereich 700 Millionen Franken einsparen. Dies will er mit einer stärkeren Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern sowie einer schnelleren Behandlung von Asylsuchenden erreichen.

Dieses Ziel soll bis 2028 erreicht werden. Netto 54 Millionen Franken will der Bundesrat bis Ende 2026 mit dem schnelleren Abbau von Asylgesuchen einsparen. Weitere Sparvorschläge sollen folgen.

Die zentralen Beschlüsse

Bund, Kantone, Sozialpartner und Organisationen der Betroffenen sollen enger zusammenarbeiten , um noch mehr Personen mit Schutzstatus S in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

, um noch mehr Personen mit Schutzstatus S in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) hat einen Beauftragten für Arbeitsmarktintegration ernannt. Sein Auftrag: den Kontakt mit den Unternehmen zu stärken.

Sein Auftrag: den Kontakt mit den Unternehmen zu stärken. Die Anerkennung von Qualifikationen soll vereinfacht werden.

soll vereinfacht werden. Die Vermittlung durch die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) soll verbessert werden.

Diese Massnahmen sollen die bereits bestehenden Integrationsmassnahmen der Kantone ergänzen.

Ziel: Erwerbsquote von 40 Prozent

Derzeit leben knapp 65'000 Personen mit Schutzstatus S in der Schweiz. Deren Erwerbsquote betrug Ende April insgesamt 24 Prozent, wobei der durchschnittliche Beschäftigungsgrad bei hohen 70 Prozent liegt. Berücksichtigt man lediglich die Personen mit Schutzstatus S, die bereits seit dem ersten Semester 2022 in der Schweiz leben, liegt die Quote bei knapp 32 Prozent.

Trotz Rückkehrorientierung des Schutzstatus S soll die Erwerbsquote gesteigert und damit die Sozialhilfe entlastet werden. Zudem sollen die Betroffenen mit erhaltenen oder neu erworbenen Qualifikationen bei ihrer Rückkehr einen Beitrag zum Wiederaufbau ihres Landes leisten können.

Auch die Unternehmen in der Schweiz seien gefordert, so Bundesrat Beat Jans in der Medienkonferenz. Doch auch die Ukrainerinnen und Ukrainer nimmt er in die Pflicht:

«Suchen Sie einen Job.» Bundesrat Beat jans

Vermittlung durch RAV stärken

Zurzeit ist nur ein kleiner Teil der Personen mit Schutzstatus S bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldet. Um eine Anmeldung bei den RAV für ar-beitsmarktfähige Personen zu erreichen und grundsätzlich die Vermittlung in den Arbeitsmarkt zu verbessern, sollen Asylsozialhilfe und Integrationsförderung sowie die öffentliche Arbeitsvermittlung künftig enger zusammenarbeiten.

Seit Anfang Jahr sind die kantonalen Sozialhilfebehörden aufgefordert, arbeitsmarktfähige Personen mit Schutzstatus S bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung zu melden. Der Bundesrat hat das EJPD beauftragt, eine gesetzliche Verpflichtung dieser Meldungen zu prüfen.

Der Hintergrund

In der Schweiz leben 65'000 Personen mit Schutzstatus S. Diese sind nur zu 24 Prozent in den Arbeitsmarkt integriert, weshalb der Bundesrat nun handelt.

Für 2025 sieht der Bundesrat eine weitere Steigerung der Erwerbsquote auf 45 Prozent vor. Das EJPD prüft bis Ende Mai 2025 Anpassungen am Programm S, um den finanziellen Anreiz für die Kantone zu erhöhen, diese Zielvorgabe zu erreichen.

Mit Material der Nachrichtenagentur SDA

Update folgt ...