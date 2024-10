Der umstrittene Eigenbedarf: Wie es heute ist – und was sich mit der Vorlage ändern würde

Abstimmung zum Ausbau der Autobahnen – das will der «Ausbauschritt 2023»

Aus Sicht der Gegnerschaft sind die Vermietenden mit den bestehenden Gesetzen bereits heute am längeren Hebel – eine Annahme beider Vorlagen würde dieses Ungleichgewicht noch weiter verstärken. Eine Schwächung des Kündigungsschutzes greife zudem «tief ins Sicherheitsbedürfnis der Mietenden» ein. Familien, ältere Menschen oder einkommensschwächere Personen seien künftig noch weniger gut geschützt als jetzt schon.

Grosse Verfechterin des Mietrechts: Jacqueline Badran an der Pressekonferenz des Nein-Komitees.

Grosse Verfechterin des Mietrechts: Jacqueline Badran an der Pressekonferenz des Nein-Komitees. Bild: keystone

In den Augen der Gegnerschaft stellt die Vorlage – zusammen mit der ersten Mietvorlage zur Untermiete – ein Angriff auf das Mietrecht dar.

Was sind die Argumente der Gegnerinnen und Gegner?

Gegen die Vorlage wurde das Referendum ergriffen, weshalb sie am 24. November vors Volk kommt. Zum Referendumskomitee gehören unter anderen der Konsumentenschutz, die Gewerkschaften, der Verband der Schweizer Studierendenschaften, diverse Seniorenvereinigungen sowie SP und Grüne.

Die Interessen der Mieterinnen und Mieter seien weiterhin geschützt, schreibt der Bundesrat. «Wenn die neue Eigentümerin oder der neue Eigentümer früher kündigt, als es der bestehende Vertrag gestattet hätte, so haftet die bisherige Vermieterin oder der bisherige Vermieter.» Dieser Anspruch aufseiten der Mieter bleibe unverändert bestehen, was die Auswirkungen der Vorlage auf die Mieterschaft mildern würde.

Was sind die Argumente der Befürworter?

Die von Bundesrat und Parlament vorgeschlagene Vereinfachung beim Eigenbedarf spielt gemäss Bundesrat in folgenden drei Fällen eine Rolle:

Was heisst das für die Praxis?

Konkret würde es bei einer Annahme genügen, wenn ein «bedeutender und aktueller» Eigenbedarf gegeben ist – statt, wie zuvor, ein «dringender». Das ist, so der Bundesrat , einfacher nachzuweisen.

Die Vorlage will, dass die Eigentümerschaft einen Eigenbedarf einfacher und schneller geltend machen kann. Deshalb sollen die Voraussetzungen dafür geändert werden.

Was würde sich bei einer Annahme der Vorlage ändern?

Will eine Vermieterin nun wegen Eigenbedarfs künden, kann respektive muss sie dafür einen sogenannten dringenden Eigenbedarf für sich, für nahe Verwandte oder verschwägerte Personen geltend machen. Gemäss Rechtssprechung muss die Vermieterin diese Dringlichkeit aber selber nachweisen können. Kann sie das, dann liegt in der Regel auch keine missbräuchliche Kündigung vor.

Ziemlich kompliziert, um ehrlich zu sein (zumindest für Nicht-Juristinnen). Um die rechtliche Situation in ihrer Gesamtheit zu erfassen, sind zunächst folgende Punkte wichtig:

Die zweite Mietrecht-Vorlage – im konkreten Wortlaut: Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) – will, dass es Eigentümerinnen und Eigentümern, die ihre Wohnung oder ihr Haus vermietet haben, einfacher gemacht wird, diese wieder selbst zu bewohnen. Man nennt dies auch die Geltendmachung von Eigenbedarf.

Was will die Vorlage?

Was sind die Argumente der Gegnerinnen und Gegner?

Was sind die Argumente der Befürworter?

Was heisst das für die Praxis?

Was würde sich bei einer Annahme der Vorlage ändern?

Was will die Vorlage?

Am 24. November stimmen wir gleich über zwei Vorlagen ab, die das Mietrecht betreffen. Eine davon will es Eigentümerinnen und Eigentümern von Immobilien erleichtern, der Mieterschaft bei Eigenbedarf zu kündigen. Wir erklären dir, wie das genau funktioniert – und wer weshalb dagegen ist.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sie sind vermögend, wohnen am Zürichsee und wollen keinen Uferweg auf ihrem Grundstück

Bencic in Hamburg ausgeschieden +++ Spielabsagen wegen Unwetter in Spanien

Auch Rottweiler sollen in Zürich auf die Liste gefährlicher Hunde

«Zensur» von Lindenberg-Klassiker in Berlin sorgt für Aufregung

Der nächste russische Ansturm in der Ostukraine steht bevor – die wichtigsten Fragen

Wie Trump bei einer Niederlage mit der Big Lie 2.0 die USA ins Chaos stürzen will

Bundesrat Rösti hat in der Autobahn-«Arena» genug von den Gegnern: «Ihr habt keine Lösung»

Hisbollah-Chef soll in Iran sein ++ Libanon: Hoffnung auf Waffenruhe «innerhalb von Tagen»

Ab heute findest du in der Migros diese Schilder – das steckt dahinter

So bereitet sich die Ukraine auf Nordkoreas Soldaten vor – und erhält überraschende Hilfe

Milliarden-Investition: Migros will 140 neue Filialen eröffnen – die wichtigsten Punkte

Polizeihund spürt in Aarau zwei junge Kiosk-Einbrecher auf

In der Nacht auf Montag haben in Aarau Minderjährige einen Tresor, Bargeld und Zigaretten aus einem Kiosk gestohlen. Dank der Meldung eines Anwohners und der Hilfe von Polizeihund «Malouk» konnten zwei der mutmasslichen Diebe bald darauf festgenommen werden, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.