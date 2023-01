Umfrage zeigt: Berset bleibt trotz Corona-Leaks beim Volk beliebt

In den letzten Tagen wollten die Schlagzeilen um Bundespräsident Alain Berset nicht abreissen. Der SP-Politiker steht aufgrund der Corona-Leaks in der Kritik, einige Stimmen fordern seinen Rücktritt.

Beim Volk hat die Affäre um seinen ehemaligen Kommunikationschef Peter Lauener allerdings kaum Auswirkungen auf Bersets Beliebtheit. Dies zeit eine repräsentative Umfrage der «NZZ am Sonntag» gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Sotomo. Im Sympathie-Ranking der sieben Bundesräte landet Berset auf Rang drei, nur Parteikollegin Elisabeth Baume-Schneider und Viola Amherd (Mitte) schneiden besser ab.

Alain Berset bei einer Pressekonferenz. Bild: keystone

Das erstaunliche dabei: Nur 30 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Berset nichts von Laueners Austausch mit RInger wussten, 41 denken das Gegenteil. Dass er dennoch zu den beliebteren Bundesrat-Mitgliedern gehört, liegt wohl daran, dass viele die Hauptschuld der Corona-Leaks nicht bei ihm sehen: Eine Mehrheit gibt diese Lauener, dann folgen die Person, welche die Mails den Medien leakte, und die Medien, welche die Affäre skandalisiert hätten.

Berset landete, noch hinter Ringier-CEO Marc Walder, an fünfter und letzter Stelle. Wohl auch aus diesem Grund lehnt mit 64 Prozent ein Grossteil der Befragten einen Rücktritt Bersets ab.

Bei Sotomo erklärt man sich diese Zahlen damit, dass die Bevölkerung die Corona-Leaks nicht als Skandal sehe, sondern als Affäre, bei der sich Medien und Politik gegenseitig hochschaukeln. Michael Hermann, Mitautor der Studie, sieht zudem Parallelen zu Donald Trump: «Man sieht hier, was wir in den USA im Zusammenhang mit dem Ex-Präsidenten seit längerem beobachten können: Die Fakten treten in den Hintergrund», sagt er gegenüber der NZZ am Sonntag.

Bei der Wahrnehmung gehe es nicht darum, ob jemand die Wahrheit sage, sondern ob es glaubwürdig wirke – dies sei bei Berset dank seines souveränen Auftretens der Fall. (dab)