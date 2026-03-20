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Bundesrat will Schweizer Armee mit rund 4 Milliarden Franken ausbauen

Bundesrat beantragt rund vier Milliarden Franken für Armeeausbau

20.03.2026, 14:3020.03.2026, 15:22

Mit rund 3,4 Milliarden Franken will der Bundesrat die Armee insbesondere besser gegen Angriffe aus der Distanz und im Cyberraum rüsten. Er hat die entsprechende Botschaft ans Parlament verabschiedet. Dazu kommen Zusatzkredite von rund einer halben Milliarde Franken.

Bundesrat Martin Pfister, links, und Korpskommandant Benedikt Roos, Chef der Armee (CdA), kommen zu einer Medienkonferenz zur Armeebotschaft 2026, am Freitag, 20. Maerz 2025 in Bern. Der Bundesrat wil ...
Bundesrat Martin Pfister und Korpskommandant Benedikt Roos.Bild: keystone

Im Zentrum der am Freitag von Verteidigungsminister Martin Pfister präsentierten Armeebotschaft 2026 stehen der Ausbau der bodengestützten Luftverteidigung, der Schutz vor Drohnen sowie zusätzliche Fähigkeiten im Cyberraum. Damit stärke der Bundesrat die Abwehr der wahrscheinlichsten Bedrohungen - Angriffe aus der Distanz und hybride Konflikte, hiess es.

Neben einem Verpflichtungskredit von rund 3,4 Milliarden Franken beantragt die Landesregierung dem Parlament mehrere Zusatzkredite. Einerseits sollen mit rund 400 Millionen Franken die von den USA geltend gemachten Mehrkosten für voraussichtlich dreissig F-35-Kampfjets gedeckt werden. Andererseits sind weitere rund 100 Millionen Franken nötig, um bauliche Massnahmen für die neuen Jets sowie die Sanierung einer Führungsanlage umzusetzen. (dab/sda)

Mehr zur Armee:

Ausfuhr von Kriegsmaterial: Jetzt muss das Volk entscheiden
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Andi Weibel
20.03.2026 15:00registriert März 2018
Der Bundesrat handelt weiterhin komplett strategiefrei. Die Milliarden für den F-35 sind Geld, dass zum Fenster hinausgeworfen ist. Die USA sind schlicht kein vertrauenswürdiger Partner mehr.

Je früher der Bundesrat den Vertrag auflöst und eine europäische Alternative sucht, desto besser.
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f7f9179b-a4b9-41e3-ac6e-f8419baf90f6
20.03.2026 14:54registriert Dezember 2024
Beantragen kann er ja was er will, eine MWSt-Erhöhung kann er sich (hoffentlich) trotzdem sonst wo hin stecken.
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