Bundesräte sollen ihre Finanzen offenlegen: Sind sie ein Sicherheitsrisiko?

Das Bankgeheimnis hat die Schweiz auf ausländischen Druck hin aufgegeben. Folgt als Nächstes das Bankgeheimnis der Bundesräte? Geht es nach der Greco, lautet die Antwort: Ja. Sie empfiehlt, die Mitglieder der Landesregierung zu verpflichten, ihre Einkünfte, ihr Vermögen, ihre Verpflichtungen und finanziellen Interessen regelmässig zu veröffentlichen. Finanzielle Transparenz sei ein wichtiges Instrument zur Korruptionsbekämpfung, so die Greco. Sie schlägt sogar vor, dass auch Lebenspartnerinnen und -partner sowie die Kinder der obersten helvetischen Exekutive den totalen finanziellen Striptease hinlegen sollten – allerdings nur vor einer Risikoprüfungsbehörde und nicht vor der Öffentlichkeit.

Insgesamt attestiert die Greco der Schweiz gute Noten im Kampf gegen Korruption. Sie moniert aber, dass die Ziele ehrgeiziger sein könnten. Auch mangele es der zuständigen «Interdepartementalen Arbeitsgruppe zur Korruptionsbekämpfung» an Personal und Unabhängigkeit.

Anders lief es bei Pierre Maudet. Der Genfer wollte 2017 Nachfolger von FDP-Bundesrat Didier Burkhalter werden, unterlag aber in der Endausmarchung Ignazio Cassis. Für die FDP ein Glücksfall. Denn 2015 übernahm die Königsfamilie von Abu Dhabi für Maudet 50'000 Franken Reisekosten; der Genfer Staatsrat vergnügte sich dabei an einem Formel-1-Rennen. Das Bundesgericht verurteilte Maudet wegen eines Korruptionsdelikts. Die FDP schloss ihren einstigen Shootingstar aus der Partei aus. Maudet trat aus der Regierung zurück, wurde aber später erneut gewählt.

Die offizielle Schweiz findet indes: Sie tut schon jetzt genug, um die Integrität von Viola Amherd und Co. zu garantieren – weil Medien, die eigene Partei und die anderen Parteien Anhörungen mit den Kandidatinnen und Kandidaten durchführen. Man vertraut auf Selbstkontrolle: Wer einen Tolggen im Reinheft hat, kann das nicht verbergen. So enthüllte etwa der damalige «Weltwoche»-Redaktor Urs Paul Engeler im Dezember 2011 Unregelmässigkeiten beim Verwalten einer Erbschaft durch Bruno Zuppiger. Der Zürcher SVP-Nationalrat zog seine Kandidatur zurück und wurde später wegen Veruntreuung verurteilt. Zuppiger starb im Jahr 2016.

In diesem Persilschein wittert die Greco, die Antikorruptionsbehörde des Europarats, eine Gefahr für die Schweiz. In ihrem aktuellen Bericht zu «Korruptionsrisiken bei hohen Amtsträgern» empfiehlt sie, auch die höchste Führungsebene unseres Landes auf Herz und Nieren zu prüfen, um damit deren Integrität sicherzustellen.

Guy Vallat, der Schweizer Verteidigungsattaché in Paris, stolperte über die Sicherheitsprüfung.

Guy Vallat, der Schweizer Verteidigungsattaché in Paris, stolperte über die Sicherheitsprüfung. Bild: vbs

In der jüngsten Vergangenheit sind immer wieder hohe Staatsfunktionäre über die Sicherheitsprüfung gestolpert – zum Beispiel Divisionär Guy Vallat, der Schweizer Verteidigungsattaché in Paris oder Divisionär Mathias Tüscher, Kommandant der Territorialdivision 1.

In der Schweiz sollen keine Personen Schlüsselpositionen besetzen, die gegen den Staat arbeiten, das ihnen entgegengesetzte Vertrauen missbrauchen oder eine Gefahr für die innere und äussere Sicherheit darstellen. Eine Stelle beim Verteidigungsdepartement führt deshalb Personensicherheitsprüfungen durch. Grundsätzlich gilt: Je höher das Amt, desto genauer wird hingeschaut.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Bundesratswahlen – erklärt in 90 Sekunden

In Paraguay schwankt die Tribüne wie du nach 30 Bier am Ballermann 😱

Die EDU verliert die ESC-Abstimmung in Basel – mit ominösem Resultat😈

Nimm zwei! Dennis bastelt jetzt an der Liebe zu dritt

NATO-Admiral: Unternehmen sollen Kriegsszenario vorbereiten ++ Westen will Ukraine stärken

500 Prozent mehr Steuern: In diesem Kanton erleben Autofahrer gerade ihr blaues Wunder

Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt

Ueli Schmezer sagt, was ihn als Moderator ärgerte – und was er als Nationalrat machen will

Ueli Schmezer zieht in den Nationalrat. Zu watson sagt er, welche Ideen ihm als Konsumentenschützer vorschweben und warum diese ihren Ursprung in seiner Zeit als «Kassensturz»-Moderator haben.

25 Jahre, von 1996 bis 2021, moderierte Ueli Schmezer jede Woche auf SRF 1 den «Kassensturz». Damit war er für viele Schweizerinnen und Schweizer das Gesicht für Konsumentenschutz. Ab 2025 tritt Schmezer nun wieder in die Öffentlichkeit. Und zwar als SP-Nationalrat.