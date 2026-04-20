freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Verkehr 45: Finanzkontrolle kritisiert Langfrist-Planung für Projekte

Schienen und Weichen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) im Schnee auf dem Gleisfeld vor dem Zuercher Hauptbahnhof am Mittwoch, 4. Januar 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Die langfristige Finanzplanung für Bahnprojekte in der Schweiz hat Lücken.Bild: KEYSTONE

Finanzkontrolle kritisiert Langfrist-Finanzplanung für Bahnprojekte

20.04.2026, 23:00

Die langfristige Finanzplanung für Bahnprojekte in der Schweiz hat Lücken. Die Eidgenössische Finanzkontrolle ortet Mängel bei den Prognosen. Angesichts der Projektvolumen könnte dieser Umstand zu Abweichungen in Milliardenhöhe zwischen Beginn und Ende der Projekte führen.

Der Bahninfrastrukturfonds (BIF) finanziert den Ausbau, den Unterhalt und den Betrieb der Bahninfrastruktur. Pro Jahr erhält der Fonds rund 6 Milliarden Franken, wie die Eidgenössische Finanzkontrolle in ihrem am Montag veröffentlichten Bericht schreibt.

Sie ist der Auffassung, dass das zuständige Bundesamt für Verkehr (BAV) die Verwaltung des Fonds verbessern muss, über das bereits Erledigte hinaus. Die derzeitigen Mängel führten zu Lücken, und deshalb fehle es an der Transparenz, die die Bundesverwaltung und das Parlament für fundierte Entscheidungen benötigten.

Unter anderem empfiehlt die EFK, klar dazulegen, in welchem Ausmass die BIF-Prognosen unsicher sind. Auf Szenarien basierende Bandbreiten sollten die Prognosen ergänzen. Beim Reporting und bei Entscheidhilfen sollte der Fokus auf die sensiblen Variablen gelenkt werden, und es brauche Indikatoren und Handlungsvorschläge.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) ist einverstanden. In der Botschaft zur Planungsvorlage «Verkehr '45» will es aufzeigen, dass die BIF-Planung mit vielen Unsicherheiten behaftet ist, wie es in seiner Stellungnahme schrieb. Bei der für Sommer 2026 angekündigten Vernehmlassung könne die Empfehlung indes noch nicht umgesetzt werden.

Bei «Verkehr '45» geht der Bund von Mehrkosten für Bahnprojekte aus, für die zu wenig Mittel bereitstehen. Die EFK stellte Ungenauigkeiten bei der Berücksichtigung der Teuerung und beim Wirtschaftswachstum fest.

Das BAV ist ebenfalls der Ansicht, dass Ausbau und Unterhalt der Bahninfrastruktur mit konsistenten Annahmen zur Teuerung prognostiziert werden sollten. Offizielle Prognosen des Bundes, auf die es sich stützen könnte, gebe es indes nicht. Das Bundesamt will mögliche Lösungen für die Teuerungsannahmen prüfen.

Gleichzeitig will das BAV unterscheiden zwischen der Planung mit Blick auf Budget und Finanzplan einerseits und Horizont 2050 andererseits. Diesen «unterschiedlichen Horizonten» will es auch künftig Rechnung tragen. (sda)

Das könnte dich ebenfalls interessieren:

Viertelstundentakt Bern-Zürich, Ausbau A1: Rösti stellt seine Verkehrsprojekte vor
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Verrückte Ideen für den Verkehr der Zukunft
1 / 14
Verrückte Ideen für den Verkehr der Zukunft
Pods and Special Purpose Trailers: Es fährt ein Zug ins Zentrum: So wenig wie möglich, so viel wie nötig – das ist die Idee hinter Volker Marholds Entwurf. Er will den Verkehrsinfarkt mit einem Minimobil verhindern, an das man bei grösseren Transportaufgaben weitere Abteile ankoppeln kann.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Petition will die 1. Klasse im öffentlichen Verkehr abschaffen – das steckt dahinter
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wann läuft welche Zunft? Die Reihenfolge am Sechseläuten 2026
Der Höhepunkt des Sechseläutens ist der Zug der Zünfte zum Sechseläutenplatz mit der Bööggverbrennung um 18 Uhr. Der Umzug startet um 15 Uhr.
Zur Story