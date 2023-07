Die gestohlenen Bundesdaten sind nach Angaben des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit (NCSC) wieder aus dem Darknet verschwunden. Warum die Daten nicht mehr verfügbar sind, entziehe sich ihrer Kenntnis, teilte das NCSC am Sonntag mit. (sda)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!

Nahel, der «gute Junge»: Sein Tod hat Frankreich in Brand gesetzt

Males vor Wechsel in die Bundesliga? +++ ManCity will Barça-Star als Gündogan-Ersatz

Alkoholtest am Openair St.Gallen – liebe Eltern, bitte wegschauen!

Unglücklicher Gegentreffer in der Verlängerung – Schweizer U21 an EM ausgeschieden

Gestrichene und verspätete Flüge wegen Streiks am Flughafen Genf

Ein Streik des Bodenpersonals hat am Freitag den Luftverkehr am Flughafen Genf lahmgelegt. Der Verkehr wurde am späten Vormittag allmählich wieder aufgenommen, obwohl eine Personalversammlung für eine Verlängerung des Streiks bis Samstag gestimmt hatte.