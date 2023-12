Wieso Elisabeth Baume-Schneider und Beat Jans nicht geschworen haben

Seit 2002 wird nur noch geschworen bzw. gelobt, die Verfassung und Gesetze zu beachten und die Pflichten des Amtes gewissenhaft zu erfüllen. (saw)

1875 wurde die Möglichkeit eingeführt, den Eid durch das Gelübde zu ersetzen. Diese Praxis wurde 1903 in den Ratsreglementen verankert.

«Ich schwöre vor Gott, dem Allmächtigen, die Verfassung und Gesetze des Bundes treu und wahr zu halten, die Einheit, Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zu wahren, die Unabhängigkeit des Vaterlandes, die Freiheit und die Rechte des Volkes und seiner Bürger zu schützen und zu schirmen und überhaupt alle mir übertragenen Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe!»

Wer den Schwur ablegen will, erhebt drei Finger seiner rechten Hand und sagt: «Ich schwöre». Wer das Gelübde ablegen will, legt sich die Hand aufs Herz und sagt: «Ich gelobe».

Die Wirtschaft scheint auf eine sanfte Landung zuzusteuern, aber sicher ist das noch nicht. Kann dieses Mal gelingen, was sonst in den letzten sieben Jahrzehnten so gut wie nie gelang?

Die Inflation lässt schnell nach, viel schneller, als viele Beobachter erwartet hatten. In der Schweiz ist sie mehr als zweimal kleiner als auf dem Höhepunkt, in der Eurozone mehr als viermal. Und noch überraschender: Die Inflation hat nachgelassen, ohne dass es einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit gegeben hätte.