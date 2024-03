Bundesrat zieht positive Bilanz über letzte Legislatur-Periode

Nationalrat will Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus

Zu den nicht realisierten gehören etwa Massnahmen zur Sicherstellung einer nachhaltigen Heilmittelversorgung, eine nationale Strategie zur Vereinbarkeit Familie und Beruf in Zusammenarbeit mit den Kantonen, sowie eine Botschaft zur Einführung der digitalen Patientenkarte.

Von den sogenannten Richtliniengeschäften, den laut Geschäftsbericht sowohl politisch wie auch strategisch wichtigen Bundesratsgeschäften, verabschiedete der Bundesrat in der Legislaturperiode 2019 bis 2023 58. Geplant waren 77.

So hat die Landesregierung laut dem Bericht seit Ende Februar 2020 650 Geschäfte im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie behandelt. Seit Februar 2022 hat der Bundesrat zudem 208 Geschäfte behandelt, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine betrafen und 43 im Zusammenhang mit den Energieversorgungsrisiken. Ausserdem hat er im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS seit März 2023 27 Geschäfte verabschiedet.

Die Schweiz bleibe von der Entwicklung der internationalen Lage abhängig, zu Verzögerungen in einigen Bereichen sei es durch die Beanspruchung durch mehrere weltweite Krisen gekommen, schrieb die Landesregierung im Geschäftsbericht 2023.

Der Bundesrat hat in der letzten Legislaturperiode drei Viertel der angekündigten Geschäfte abgeschlossen. Trotzdem zieht er im am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht eine positive Bilanz über die letzten vier Jahre.

Ab dem 13. März und insbesondere an Ostern müssen Bahnreisende im Raum Basel mit vielen Zugausfällen und Fahrplaneinschränkungen rechnen. Grund sind Ausbau- und Sanierungsarbeiten am Streckennetz zwischen Basel und Olten, Rheinfelden und Frick im Aargau sowie Aesch und Laufen im Baselbiet, wie die SBB am Donnerstag mitteilten.