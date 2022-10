Schaffhauser Regierungsrätin schliesst Bundesrats-Kandidatur nicht aus

Wer lacht heute? Die SVP tritt gespalten zum Showdown um den AHV-Steuer-Deal an

Warum die CS ohne Badehosen schwimmt

Die Schweizer Grossbank nimmt ihre Krise im dümmsten Moment. Eine Pleite ist trotzdem unwahrscheinlich.

Bei Ebbe sehe man, wer ohne Badehosen schwimme, lautet ein Zitat des legendären Investors Warren Buffett. An den Finanzmärkten spielt der Mond keine Rolle, umso grösser hingegen ist der Einfluss der Zentralbanken. Und diese haben in den letzten Monaten das Ruder radikal herumgeworfen, verkünden eine Leitzinserhöhung nach der anderen und sorgen so dafür, dass derzeit der eine oder andere Player plötzlich ohne Badehosen dasteht.