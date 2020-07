Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: Zu früh Clubs geöffnet? Politik reagiert



«Niemand zwang Clubs, früher zu öffnen» – Politik reagiert auf Kritik

Die Club- und Konzertbranche wollte langsamere Coronavirus-Lockerungen, als es der Bundesrat beschlossen hatte. Das sagt die Politik dazu.

Es war eine Flucht nach vorne: Der Dachverband der Club- und Konzertbranche wollte nicht mehr der Buhmann der Nation sein, nachdem gleich mehrere «Superspreader-Events» in Bars, Pubs und Nachtclubs bekannt wurden. Der Verband zeigte auf, dass man Clubs später und langsamer öffnen wollte. watson machte gestern diese Exit-Strategie publik.

Ihr Schutzkonzept sah vor, dass die Pforten zu den Clubs für Grossveranstaltungen bis 1000 Personen erst im September geöffnet werden. Doch der Bundesrat zeigte kein Gehör für die Nachtleben-Lobby, setzte auf schnellere Lockerungen und erlaubt solche Grossevents bereits seit dem 22. Juni.

Seither gab es schweizweit mehrere Corona-Ansteckungen in Clubs und Pubs. Das Fazit von Max Reichen von der Berner Bar- und Clubkommission (Buck): «Die raschen Cluböffnungen erweisen sich als kontraproduktiv.» Nordschweizer Kantone reagierten und führten eine 100er-Regel ein.

Gesundheitspolitiker von SP und FDP appellieren an Eigenverantwortung

Die Kritik an zu frühen Öffnungen teilt man in der Politik nicht. Andri Silberschmidt, der als Zürcher FDP-Nationalrat in der Geschäftsprüfungskommission sitzt, sagt: «Die Club-Betreiber und Branchenverbände hätten es in der Hand gehabt, die eigenen, strengeren Schutzkonzepte durchzusetzen.»

Sein Parteikollege im Ständerat, Damian Müller, sieht es ähnlich und spricht von einer «heissen Kartoffel», die nun weiter gereicht werde. Auch er findet, dass ein Club nicht öffnen solle, wenn man die Schutzkonzepte als nicht ausreichend empfindet: «Niemand zwang sie, früher zu öffnen.»

«Falls ein Club der Meinung ist, dass es mit dem Schutzkonzept nicht geht, dann soll er auf die Öffnung verzichten.»

Das Bundesamt für Gesundheit reagierte am gestrigen Point de Presse auf den watson-Artikel. «Der Bundesrat kam zum Schluss, dass diese Lockerungsschritte möglich waren. Er entschied dies zu einem Zeitpunkt, als tiefe Zahlen gemeldet wurden und der Trend nach unten zeigte», sagte Stefan Kuster, Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten» beim BAG, auf Anfrage.

Branche antwortet: «Abwarten war keine Option für Clubs»

Max Reichen, Vertreter des Berner Nachtlebens, bleibt bei seinem Standpunkt: «Für viele Betriebe war es schlicht keine Option. Hätte ein Club nach den Lockerungen weiterhin mit der Öffnung gewartet, hätte es keine Corona-Entschädigungen mehr gegeben.» Die Betreiberinnen seien daher vor der Wahl gestanden: «Entweder Öffnen oder Konkurs gehen», sagt Reichen auf Anfrage von watson.

«Viele standen vor der Wahl: Entweder Öffnen oder Konkurs gehen.»

Die St. Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi zeigt Verständnis für das Klagen der Branche. Betont aber: «Natürlich stellt sich die Frage der Entschädigungen, wenn ein Club nach dem Lockerungen sich freiwillig einschränkt.» Das hätte man anschauen können und nach Lösungen suchen, wenn die Kritik an schnelleren Lockerungen früher geäussert worden wäre. Reichen entgegnet dazu: «Wir haben uns mehrfach an die Behörden gerichtet.»

Trotz allem Verständnis, sagt auch die St. Galler Sozialdemokratin: «Wenn die Clubbetreiber selbst wissen, dass es eine Infektionsgefahr mit solchen Lockerungen gibt, dann wäre ihre Eigenverantwortung auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gewesen, mit Öffnungen abzuwarten und sich auch gegenüber den Behörden aktiver zu positionieren.»

