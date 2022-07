Ueli Maurer ging Corona-positiv shoppen – und posierte dabei ohne Maske

Ein bei Instagram veröffentlichtes Foto zeigt den Schweizer Finanzminister in einem Hemdengeschäft im Toggenburg. Der Zeitpunkt: speziell.

Wenn ein amtierender Bundesrat in einem Hemden-Shop einkauft, dann sorgt das höchstens in regionalen Medien für Schlagzeilen. Doch der vorliegende Einkauf, der sich am vergangenen Montag ereignete, ist speziell.

Es geht um den Schweizer Finanzminister, SVP-Bundesrat Ueli Mauer. Just an jenem Tag wäre er eigentlich zum G20-Treffen nach Bali geflogen. Er konnte diesen Termin aber nicht wahrnehmen, wegen eines positiven Corona-Tests, wie ein Bundesratssprecher «Blick»-Recherchen bestätigte.

Allerdings: Am selben Tag liess sich Maurer in einem Verkaufsgeschäft in Ebnat-Kappel SG fotografieren. Ein bei Instagram veröffentlichtes Foto zeigt ihn ohne Schutzmaske, unmittelbar neben dem Geschäftsführer stehend.

Laut Posting war Maurer «auf dem Weg zu einer Wanderung im Toggenburg», als er sich «spontan» zum Besuch in dem Hemdengeschäfts entschloss. screenshot: instagram

Über Maurers Shopping-Trip hatte zuvor schon das «St.Galler Tagblatt» berichtet: Der Bundesrat habe sich «mehr als eine halbe Stunde Zeit genommen», um sich mit dem Unternehmer auszutauschen. Ob dabei auch seine Corona-Infektion Thema war, ging aus dem Bericht nicht hervor.

Rechtlich kein Problem

Maurer habe mit seinem Shopping-Ausflug gegen keine Schutzmassnahmen verstossen, hält der «Blick» nun fest. Seit der Bund am 1. April sämtliche Corona-Massnahmen aufgehoben habe, sei ein Gang in die Isolation selbst bei einem positiven Corona-Test nicht mehr zwingend erforderlich.

Dennoch bleibe – «gerade angesichts der aktuell hohen Fallzahlen – die Frage, ob Maurer mit seinem unbekümmerten Verhalten nicht etwas gar unvorsichtig agierte».

Wie der Magistrat dazu stehe, bleibe vorerst sein Geheimnis, heisst es im Bericht. Das Finanzdepartement äussere sich nicht dazu, erklärte ein Sprecher.

Der Trychler-Fan

Dann ruft der «Blick» noch in Erinnerung, dass Maurer und seine SVP sich häufig gegen die Corona-Massnahmen des Bundes gestemmt hätten. Und der Finanzminister habe sich im vergangenen September sogar in einem Hemd der Corona-kritischen Freiheitstrychler ablichten lassen.

PS: «Eine Tasche voll Hemden» soll laut «St. Galler Tagblatt» beim spontanen Einkauf Maurers Anfang letzter Woche im Toggenburg zusammengekommen sein. Welche Sujets auf seinen neuen Textilien prangen, ist nicht bekannt.

Quellen

(dsc)