Au revoir, Europas Top-Ligen: Der 23-jährige Franzose Enzo Millot wechselt vom VfB Stuttgart für 28 Mio. Euro zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien.
quelle: keystone / andreas gora
PSG bezahlt 66 Millionen für Verteidiger +++ Isak will nie mehr für Newcastle spielen

12.08.2025
Sportredaktion
Sportredaktion
PSG hat neuen Innenverteidiger
Illja Sabarnyj wechselt zu Paris Saint-Germain. Der 22-jährige Ukrainer unterschreibt beim Champions-League-Sieger einen Vertrag bis 2030. Zuvor spielte der Innenverteidiger zweieinhalb Jahre für Bournemouth in der Premier League und hinterliess mit seiner Zweikampfstärke sowie dem Passspiel Eindruck. PSG lässt sich Sabarnyj dem Vernehmen nach 66 Millionen Euro kosten. (nih)

Illya Sabarnyj 🇺🇦
Alter: 22 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 42 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 39 Spiele, 1 Assist