Tochter ohne Maske in Primarschule geschickt: Busse für Mutter

Die Schülerin der zweiten Primarklasse erschien wiederholt ohne Maske in der Schule. Die Mutter reichte kein ärztliches Attest ein, das die Tochter von der Maskentragpflicht befreit hätte, die ab dem 3. Januar 2022 in den Innenräumen der Primarschulen des Kantons Basel-Stadt galt.

Die Mutter schickte ihre Tochter ohne Maske in die Schule. (Symbolbild)

Die Mutter schickte ihre Tochter ohne Maske in die Schule. (Symbolbild) Bild: keystone

Dies ergebe sich aus ihrer Grundlage im kantonalen Schulgesetz und ihrem Zweck, die Eltern zur Einhaltung ihrer verwaltungsrechtlichen Pflichten anzuhalten. Zudem zeige sich dies auch an ihrer maximalen Höhe von 1000 Franken. Damit habe die ausgesprochene Ordnungsbusse primär präventiven sowie erzieherischen Charakter und stelle keine Strafe dar.

Die Frau rügte vor Bundesgericht, bei der ausgesprochenen Busse handle es sich um eine Strafe, womit strengere Verfahrensvorschriften als im Verwaltungsverfahren gelten würden. Diese Sicht hat das höchste Schweizer Gericht in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil verworfen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Kamera liefert in verschiedensten Szenarien gute Fotos ab, aber natürlich hat sie auch Schwächen, wie die folgenden Beispielfotos zeigen.

Die Kamera liefert in verschiedensten Szenarien gute Fotos ab, aber natürlich hat sie auch Schwächen, wie die folgenden Beispielfotos zeigen.

Roel Paulissen fährt am Cape Epic 20 Kilometer auf der Felge durch Afrika – und gewinnt

Hunderte protestieren an Berner Ostermarsch gegen Aufrüstung

Havanna-Syndrom: Neue Recherche enthüllt, was (und wer) dahinterstecken könnte

«Ich will verreisen! Wo auf der Welt hat es euch am besten gefallen?»

Drei Tote bei Lawine in Zermatt – Suche eingestellt

44 geniale Aprilscherze, die deine Kollegen in den Wahnsinn treiben

Drei Tote bei Lawine in Zermatt – Suche eingestellt

Bei Zermatt VS hat eine Lawine am Montagnachmittag mehrere Menschen mitgerissen. Was wir bislang wissen.

Am Montagnachmittag verschüttete eine Lawine bei Zermatt VS mehrere Menschen. Drei Personen sind dabei verstorben, eine Person wurde verletzt.