«Bis zur Pandemie gab es das noch nie»: Schweizer Spitäler setzen auf Maskenpflicht

Krankenhäuser führen die allgemeine Maskenpflicht wieder ein. Doch daran ist nicht nur Corona schuld. Und: nicht alle handeln gleich.

Bruno Knellwolf / ch media

In Spanien bringt die aktuelle Grippewelle die Gesundheitsversorgung an ihre Grenzen. Bereits müssen Operationen verschoben werden, um mehr Betten in den Spitälern für Grippe- und Covidkranke bereitzustellen. In der ersten Januarwoche gab es in Spanien pro 100'000 Einwohner 1000 Grippefälle.

Dass einzelne Spitäler in der Schweiz wieder eine angeordnete Maskenpflicht einführen, ist ein Paradigmenwechsel. (Archivbild) Bild: Shutterstock

Auch in der Schweiz ist die Grippewelle gestartet. Der Trend zeigt deutlich nach oben, wie die Fallzahlen aus dem obligatorischen Meldesystem wie auch die Daten aus dem Sentinella-Meldesystem des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigen. Dieser Anstieg erstaunt Simon Ming vom BAG nicht. Über die Festtage gibt es jedes Jahr etwas weniger Arztkonsultationen, die gemeldet werden, weshalb die Fallzahlen dann stagnieren. Danach beginnt im Januar die Grippewelle und erreicht ihren Höhepunkt im Februar.

Gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO geht man vom Beginn der Grippesaison aus, wenn die wöchentliche Anzahl an Arztkonsultationen wegen Grippe über dem Schwellenwert von 68 pro 100'000 Konsultationen liegt. Im Moment liegt dieser sogenannte ILI-Wert in der Schweiz bei 107 Konsultationen.

Corona geht langsam zurück

Noch sind viele nicht wegen Influenzaviren, sondern wegen Sars-CoV-2 und anderer respiratorischer Viren krank. «Aber wir sehen am Universitätsspital Zürich, dass die Coronafälle seit vier Wochen langsam abnehmen, während gleichzeitig die Influenzafälle zunehmen», sagt Dominique Braun von der Klinik für Infektionskrankheiten. Diese Tendenz zeigt sich auch am Universitätsspital Basel, wobei aktuell noch ein eher ausgewogenes Bild zu sehen sei, sagt Caroline Johnson für das Universitätsspital Basel.

Gemäss dem BAG hat die Covid-19-Welle den Höhepunkt im Dezember überwunden und ist seitdem am Abnehmen, wie die gemessene Viruslast im Schweizer Abwasser zeigt. Bei Personen mit Atemwegserkrankungen werden aktuell nun am meisten Influenzaviren nachgewiesen, gefolgt von Sars-CoV-2 und Rhinoviren.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Fallzahlen von Influenza noch niedriger, aber mit denen in den «Vorpandemiejahren» vergleichbar, erklären die Experten des Universitätsspitals Basel. «Da die aktuelle Grippesaison jedoch noch nicht vorüber ist, werden die Fallzahlen sicherlich noch ansteigen. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass die aktuelle Saison schwerer verläuft als die im Vorjahr.»

Spanien führt landesweite Maskenpflicht in Spitälern ein

In Spanien hat die Gesundheitsministerin Mónica García auf die starke Grippewelle reagiert. Gegen den Willen zahlreicher Regionalregierungen hat sie landesweit mit einem Ausnahmegesetz in Spitälern und Gesundheitszentren erneut eine Maskenpflicht eingeführt. Um die überfüllten Gesundheitszentren zu entlasten, will die Gesundheitsministerin auch, dass sich Arbeitnehmer bei leichten Atemwegserkrankungen für bis zu drei Tage selber krankschreiben können. Eine universelle Maskenpflicht in Spitälern wurde auch in Teilen der USA und von Grossbritannien eingeführt.

Und auch in der Schweiz kommt die Schutzmaske wieder zurück. «Auch weil wir um die Weihnachtszeit viele Covid-Fälle hatten, haben wir das im Universitätsspital Zürich schon Anfang Januar umgesetzt. Bei direktem Patientenkontakt und im Wartebereich muss eine Schutzmaske getragen werden», sagt der Infektiologe Braun. Das Universitätsspital Zürich muss vorsichtig sein, weil dort wahrscheinlich die vulnerabelsten Patientinnen und Patienten behandelt werden, zum Beispiel nach Organtransplantationen.

Bereits seit Ende November 2023 gilt im Universitätsspital Basel eine Maskenpflicht für Mitarbeitende und Besucher bei Patientenkontakt in allen ambulanten und stationären Bereichen. «Weiterhin gibt es zudem unabhängig von der aktuellen epidemiologischen Lage die Empfehlung, dass alle Patientinnen und Patienten, Besucher und Mitarbeitenden mit Erkältungssymptomen einen Mund-Nasen-Schutz tragen», erklärt Caroline Johnson für das Universitätsspital Basel. Im Kantonsspital St.Gallen gibt es dagegen bis heute noch keine allgemeine Maskenpflicht.

Neues Verhalten nach der Pandemie

Dass einzelne Spitäler in der Schweiz wieder eine angeordnete Maskenpflicht einführen, ist ein Paradigmenwechsel. «Bis zur Coronapandemie gab es das unseres Wissens noch nie», erklärt Simon Ming vom BAG. Dominique Braun ist seit 2008 am Universitätsspital Zürich und hat das dort ebenfalls nicht erlebt. Zuvor trug eine Maske, wer Symptome von Erkältungskrankheiten zeigte. Früher habe man die maskentragenden Asiaten in Schweizer Städten als «etwas schrullig» betrachtet, sagt der Infektiologe. «Heute wundert sich niemand mehr.»

Auch die Spital-Netiquette, die Maske bei Husten zu tragen, werde heute viel konsequenter umgesetzt als vor der Pandemie. Bei der universellen Maskenpflicht im Spital gehe es darum, die Patienten gegenseitig zu schützen, aber auch das Gesundheitspersonal, das nicht wegen Corona oder Grippe ausfallen sollte. Für die Anordnung von Masken sind die einzelnen Kantone zuständig. Dass es nun zu einer landesweiten universellen Maskenpflicht zum Beispiel im öffentlichen Verkehr kommt, ist aber nicht zu befürchten. Dafür müsste ein bösartiges Virus auftauchen, das das ganze Gesundheitssystem lahmlegen könnte.