Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: So steht es um die Ansteckungen in deinem Kanton



Diese Kantone haben seit Tagen gar keine Corona-Fälle mehr

Noch 28 neue Corona-Fälle meldete das BAG gestern. Das ist der tiefste Wert seit dem 4. März. Und längst nicht alle Kantone sind betroffen –einige haben seit Tagen keine Neuansteckungen mehr gemeldet.

Das Bundesamt für Gesundheit meldete in den letzten drei Tagen viermal unter 100 neue Corona-Fälle in der Schweiz. Gestern waren es 51 positiv auf Covid-19 getestete Menschen, die aus den Kantonen gemeldet wurden, vorgestern gar nur 28 – so wenig wie nie mehr seit dem 4. März. Mit so einer tiefen Fallzahl wird das Contact Tracing – also das persönliche Nachfragen und Abklären bei neu Infizierten – wieder möglich.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Daten und Quellen Die Daten in diesem Artikel sind von «corona-data.ch». Die Website sammelt Daten und Zahlen rund um das Coronavirus und bedient sich dabei direkt von den Kantonen. Darum können die Zahlen von den täglichen BAG-Meldungen abweichen. Stand der Daten ist der 5. Mai, 23 Uhr.

Schauen wir auf die Kantonsübersicht, zeigt sich, dass alle Kantone ihre Ansteckungs-Kurve brechen konnten. Das gilt auch für die einstigen Hotspots Tessin, Genf und Waadt, die Kantone, die am meisten Fälle pro 10'000 Einwohner haben.

Anzahl positiv Getestete pro Kanton:

Die 5 Kantone mit den meisten Fällen insgesamt:

Waadt: 5329 Fälle Genf: 4949 Fälle Zürich: 3509 Fälle Tessin: 3239 Fälle Wallis: 1893 Fälle

Die 5 Kantone mit den meisten Fällen pro 10'000 Einwohner:

Genf: 99,93 Fälle pro 10'000 Einwohner Tessin: 91,67 Waadt: 66,68 Wallis: 55,04 Freiburg: 34,64

Auch die Entwicklung der letzten Tage zeigt, dass sich die Situation in den einstigen Hotspot-Kantone stark beruhigt hat. Die meisten Fälle, die seit dem 1. Mai gemäss corona-data.ch gemeldet wurden, stammen aus dem Kanton Bern (31) und Freiburg (28). Das Tessin hat in dieser Zeitspanne 10 Fälle weniger als die Berner. Sogar die Aargauer haben mehr als das einstige Sorgenkind.

Neue Fälle pro Kanton seit dem 1. Mai: quelle: corona-data.ch

Was ebenfalls auffällt: Appenzell Innerrhoden, Glarus, Nidwalden und Schaffhausen meldeten bereits seit dem 1. Mai keinen neuen Corona-Fall in ihrem Kanton.

Am längsten ohne neuen Fall ist dabei der kleinste Kanton, Appenzell Innerrhoden. Am 23. April wurde dort letztmals ein neuer positiver Fall gemeldet. In Glarus war dies am 29. April, in Nidwalden und Schaffhausen am 30. April der Fall.

In diesen Kantonen wurde seit mehr als zwei Tagen kein neuer Fall mehr gemeldet:

Appenzell Innerhroden (23. April)

(23. April) Glarus (29. April)

(29. April) Nidwalden (30. April)

(30. April) Schaffhausen (30. April)

(30. April) Appenzell Ausserrhoden (3. Mai)

(3. Mai) Graubünden (3. Mai)

Das Tessin, welches zu Beginn am schwersten von der Pandemie betroffen war und in dem sich die Lage zwischenzeitlich auch in den Spitälern zuspitzte, verzeichnete in den letzten zehn Tagen im Schnitt täglich noch knapp 10 neue Corona-Fälle. In dieser Statistik liegen einzig die Kantone Waadt und Zürich vor der Sonnenstube.

Bild: TI-PRESS

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Diese 23 Leute können mit ihren Backkünsten definitiv nicht angeben Wenn unser Leben mit Corona eine TV-Serie wäre... Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter