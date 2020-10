Schweiz

Corona: So reagiert die Schweiz auf die Pressekonferenz des Bundesrats



Die wichtigsten Aussagen des Bundesrates – und wie die Schweiz darauf reagiert

Neue Massnahmen, um den enormen Anstieg der Corona-Fallzahlen einzudämmen, hat der Bundesrat an der heutigen Pressekonferenz nicht bekanntgegeben. Stattdessen appelliert er an die Disziplin der Schweizer Bevölkerung.



Mit einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz reagierten Bundesrätinnen Simonetta Sommaruga und Alain Berset auf die rasant steigenden Corona-Fallzahlen. Kurz nach Abschluss der Medienkonferenz vermeldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2614 neue positiv getestete Fälle in den letzten 24 Stunden.

Die wichtigsten Aussagen

Der Bundesrat und die Kantone beschlossen keine weiterführenden Massnahmen. An der Medienkonferenz appellierten sie wiederholt an die Schweizer Bevölkerung: Man solle sich unbedingt an die Hygiene- und Distanzregeln halten, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. Bundesrat und Kantone seien sich einig, dass man weiter bei der besonderen Lage bleibe und nicht erneut die ausserordentliche Lage ausrufe. Man werde aber in den nächsten Tagen weitere Schritte prüfen.

Grossevents wie Fussballspiele können gemäss Gesundheitsminister Berset auch weiterhin von den Kantonen erlaubt werden. «Wir haben im Moment keine Anzeichen, dass Grossanlässe ein Problem sind», so die Aussage Bersets. Man behalte aber die Situation im Auge. Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK), sprach sich verhalten für eine schweizweit einheitliche Maskenpflicht aus.

Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz in der Übersicht:

Simonetta Sommaruga, Bundespräsidentin:

«Die Ansteckungen steigen wieder. Es ist wieder kurz vor zwölf.»

«Je schneller wir reagieren, desto kleiner sind die Einschränkungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft.»

Alain Berset, Gesundheitsminister:

«Diese Zahlen haben wir nicht Mitte Oktober erwartet, sondern später.»

«Wir haben die bereits bekannten Massnahmen beschlossen. Es gibt heute keine Wundertüte an neuen Massnahmen.»

Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren:

«Eine schweizweite Maskenregelung erscheint mir sinnvoll.»

«Es ergibt keinen Sinn, wenn man bei Veranstaltungen strikte Massnahmen durchsetzt, und sich die Leute danach beim Apéro treffen und nahe kommen.»

«Die Lage ist ernst. Die Fallzahlen beschleunigen sich in einem besorgniserregenden Tempo».

«Wir dürfen uns aber nicht auf das Tracing verlassen – es ist nur ein Sicherheitsnetz.»

So reagiert die Bevölkerung

Auf Social Media und auch in den watson-Kommentarspalten häuft sich die Kritik an der Landesregierung. «Die Bevölkerung muss sich ins Zeug legen, weil sich der Bundesrat nicht traut», schreibt ein User auf Twitter. Auch weitere Menschen kritisieren das Vorgehen von Berset und Co. und wünschen sich strengere Massnahmen und klarere Empfehlungen.

Fazit: Die Bevölkerung muss sich ins Zeug legen, weil sich der BR nicht traut. — Michael (@mischmiko) October 15, 2020

Die Bevölkerung hält sich mehrheitlich an Massnahmen, aber es funktioniert viel besser wenn es nationale Empfehlungen durch den Bundesrat gibt. Bitte reagiert @alain_berset @s_sommaruga — Olivia Keiser (@keiserolivia) October 15, 2020

Die heutige PK hat deutlich gezeigt, dass der Bundesrat das Zepter wieder in die Hand nehmen muss. Nur schon bis man sich auf einen Vorgehensweg geeinigt hat, verstreichen wertvolle Tage. Abgesehen davon, dass die Kantone nicht gewillt sind, nötige Massnahmen zu ergreifen. — Monika Liechti (@moliecht) October 15, 2020

Und was haben wir jetzt in der vergangenen Stunde gelernt? BR und Kantone werfen sich die heisse Kartoffel hin und her, Föderalismus ist wichtiger als die Gesundheit der Bevölkerung und ein Virus scheint sich am Wochenende frei zu nehmen. @BAG_OFSP_UFSP #CoronaInfoCH — 🇨🇭🏒👨‍🦼 Gion R. Stiffler 👨‍🦼🏈🇨🇭 (@StifflerGion) October 15, 2020

Hat dem Bundesrat denn niemand erklärt, dass Abwarten und "Ja kein zweiter Lockdown" in dieser Pandemie diametral entgegengesetzte Konzepte sind? — Anıl Özdemir, Ph.D. (@anil_oezdemir) October 15, 2020

