Schweiz

Coronavirus

Corona: Das sind die neuen Massnahmen des Bundes



bild: keystone/bearbeitung watson

Das entscheidet der Bundesrat heute

Der Bundesrat hat für heute Freitag eine weitere Corona-Medienkonferenz angekündigt. Mit diesen Massnahmen ist ab morgen Samstag zu rechnen.

Am Dienstag verkündeten Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset vor versammelter Medienschaft, dass man das Heft wieder in die Hand nehmen will. Die nationalen Corona-Massnahmen sollen vereinheitlicht und verschärft werden.

In einer Blitzkonsultation wurden die Kantone nun angehört. Die vorgeschlagenen Massnahmen wurden aber bereits klar kommuniziert. Über das Ergebnis dieser Umfrage wird heute entschieden – die beschlossenen Massnahmen werden ab morgen Samstag, 12. Dezember gelten.

Diese Massnahmen werden heute diskutiert

Restaurants, Bars, Einkaufsläden, Märkte, Freizeitbetriebe und Sportaktivitäten sollen um 19.00 Uhr schliessen .

. Sonntags soll ebenfalls alles geschlossen bleiben.

soll ebenfalls alles bleiben. Im privaten Rahmen soll man maximal 5 Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen dürfen.

aus treffen dürfen. Vom 24. bis 26. Dezember und am 31 . Dezember sollen Feiern bis 10 Personen erlaubt werden .

und am . sollen Feiern werden Öffentliche Veranstaltungen sollen mit Ausnahmen von religiösen Feiern sowie Versammlungen von Legislativen verboten werden.

sollen mit Ausnahmen von religiösen Feiern sowie Versammlungen von Legislativen werden. Alle Aktivitäten im Kulturbereich (inklusive schulische Aktivitäten) sollen verboten werden.

im (inklusive schulische Aktivitäten) sollen werden. Veranstaltungen im professionellen Bereich mit Publikum sollen ebenfalls verboten werden – ausgenommen sind online übertragene Veranstaltungen ohne Publikum.

All diese Massnahmen könnten bereits ab morgen, dem 12. Dezember bis und mit dem 20. Januar 2021 gelten. Der Bundesrat warnte jedoch davor, dass sich die Lage bis zum 18. Dezember verbessern muss. Ist dies nicht der Fall, erwägt die Regierung einen zweiten Lockdown und die komplette Schliessung von Restaurants und Läden.

(ohe)

