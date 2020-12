Schweiz

Coronavirus

Memes zu Coronavirus: So ärgert sich die Westschweiz



#covidgraben: Wie sich die Romands in Memes über die Deutschschweizer ärgern

Die Romandie ist hässig über das Vorgehen des Bundesrates. Das zeigt sich auch in den Memes auf Instagram: Berset, der Gesamtbundesrat und die Deutschschweizer müssen ziemlich einstecken.

Alain Berset kommt drunter

Gefunden beim Instagram-Account @hlvtiq (sogar Alain Berset folgt ihm): «Die Massnahmen des Bundesrates, wenn die Romands die weltweiten Champions beim Coronavirus sind.» – vs. – «Die Massnahmen des Bundesrates, wenn es bei unseren Deutschweizer Freunden heikel wird.»

Bundesrat soll zuhause bleiben

Hier kommt Gesundheitsminister Alain Berset persönlich unter die Räder. Gezeigt wird ein angebliches Telefongespräch zwischen Berset und einem typischen Restaurant à la «Traube», «Löwen» oder «Krone» … oder auf westschweizerisch: «Le Fribourgeois.»

«Restaurant Le Fribourgeois, Guten Tag!»



«Guten Tag, Alain Berset am Telefon. Ich hätte gerne einen Tisch für morgen Abend reserviert.»



«Schei**e, nein. Bleib, wo du bist!»



Die Ungerechtigkeit gegenüber der Romandie

Wenn die Bar-Wiedereröffnung gestoppt wird

Verärgerung gab's auch wegen der bundesrätlichen Ankündigung, ab kommenden Samstag alle Restaurants und Bars ab 19 Uhr schliessen zu wollen. Solche Massnahmen gab es in der Westschweiz bereits in den vergangenen Wochen – sie hätten in diesen Tagen wieder öffnen dürfen.



Grosses Unverständnis wegen der Deutschschweiz

Der Instagram-Account 𝙇𝘼𝘾 𝘿𝙀 𝙂𝙀𝙉𝙀𝙑𝙀 kommentiert dazu kurz: «Gopferdammi!» Hashtag #röstigraben und so.

Romandie: «Warum kannst du nicht einfach normal tun?»

Deutschschweiz: *schreit in einem unverständlichen Dialekt*

Röstigraben bei der Znacht-Mentalität

Isst der Romand anders? – fragte der «Tages-Anzeiger» vor drei Jahren. Bei diesem Meme geht's um die Znacht-Mentalität: «Die Deutschschweizer:innen, wenn sie die Restaurants um 19 Uhr schliessen, weil sie bereits um 17:30 Uhr essen.»

Libertäre Kritik an den Schliessungen

Dieses Meme wurde unter ultraliberalen Instagramern rege geteilt. Es drückt die Unverständnis der Westschweiz aus, weil der Bundesrat die frühen Weckrufe aus der Romandie nicht erhörte, als dort die Coronazahlen in die Höhe schnellten. Der Bundesrat wurde erst jetzt, wo dasselbe in der Deutschschweiz passiert, mit staatlichen Massnahmen aktiv.

Unabhängigkeitsrufe aus der Romandie

Sogar der Liebling der Linken muss für ein Meme herhalten. Hier werden Bernie Sanders Sezessions-Forderungen in den Mund gelegt:

«Ich fordere hiermit noch einmal die Unabhängigkeit für die Romandie.»

Zu Ueli Maurers 70. Geburi

Die Geburtstagsparty für Bundesrat Ueli Maurer im Parlament sorgte auch in der Westschweiz für hämische Kommentare: «‹Der Schweizer Weg durch diese Epidemie gibt uns gewisse Freiheiten.› – Wie zum Beispiel die Freiheit, Geburtstage und Klarinettenkonzerte im Parlament zu organisieren.»

(pit)

