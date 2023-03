Vor genau drei Jahren begann der Lockdown – jetzt kommt die Stunde der Besserwisser

Vieles lief schief in der Pandemiebekämpfung, die Aufarbeitung ist längst nicht abgeschlossen. Aber Menschen sind vergesslich und gut im Verdrängen. Die grassierende Nonchalance und das Besserwissertum sind ein Schlag ins Gesicht - nicht ins Gesicht der Politiker und Behörden, sondern all derer, die selbst hart vom Virus getroffen wurden oder gar Angehörige verloren haben. Sie werden nicht vergessen. (aargauerzeitung.ch)

Auch Impfungen werden im Nachhinein als unnütz bezeichnet. Es habe am Ende doch jeden erwischt. Ja - aber der Verlauf war bei den allermeisten viel weniger schwer, ungezählte Leben konnten gerettet werden. Ist das so schwierig einzusehen?

Jetzt, drei Jahre danach, folgt die Stunde der Besserwisser. Die damaligen Massnahmen seien unnötig gewesen, liest man auf Facebook, Twitter & Co. Auch gewisse Zeitungen und Onlineportale halten fest, man wäre ohne Masken, Lockdowns und Impfungen genauso gut durchgekommen. Diese These beschert ihnen Klicks und Likes im Lager derer, die schon immer gegen jegliche Massnahmen waren.

Vieles ist schiefgelaufen in der Pandemiebekämpfung. Drei Jahre nach dem Lockdown-Beschluss des Bundesrats grassiert die These, die Schweiz wäre auch ohne Massnahmen gut durch die Krise gekommen. Was ist davon zu halten?

Elon Musk will seine eigene Stadt bauen – was soll da schon schiefgehen

Can I get my Nickel back? – 500-Millionen-Dollar-Betrug in der Rohstoffszene

Das Handelshaus Trafigura aus Genf ist einer der grössten Metallhändler der Welt. Trotzdem ist der Riese offenbar einem Betrug zum Opfer gefallen. Der Schaden: 557 Millionen US-Dollar.