sonnig29°
DE | FR
burger
Schweiz
Migros

Airfryer boomen: Migros, Coop und Nestlé ziehen mit neuer Massnahme nach

Jetzt reagiert auch die Migros auf den Airfryer-Hype – mit dieser Massnahme

Die Heissluftfritteusen finden hierzulande nach wie vor reissenden Absatz. Doch aus Kundensicht gab es bisher einen grossen Nachteil, der von den Händlern und Herstellern zunehmend erkannt wird.
15.08.2025, 13:2415.08.2025, 13:24
Benjamin Weinmann / ch media
Mehr «Schweiz»

Es vergeht gefühlt keine Woche, in der nicht eine Detailhandelskette wie Conforama, Lidl, Aldi oder Fust mit einer Heissluftfritteuse zum Sonderpreis wirbt. Und das seit über einem Jahr. Zuletzt sagte Conforama-Chef Jérôme Gilg im Interview mit CH Media zum Hype, die sogenannten Airfryer seien auch dieses Jahr «der absolute Renner». «Am Black Friday im November werden wir bestimmt nochmals viele davon absetzen.»

Hausgemachte Croutons in der Hei
Stehen vermehrt in Schweizer Küchen: Heissluftfritteusen.Bild: www.imago-images.de

Dabei hatte Lidl-Schweiz-Chef Nicholas Pennanen bereits im Dezember zu CH Media gesagt: «Jüngst hatten wir wieder ein Angebot an Heissluftfritteusen. Die wurden uns erneut komplett weggekauft – obwohl mittlerweile wohl jeder in der Schweiz eine Heissluftfritteuse haben sollte.» Die Airfryer gelten allgemein als gesünder als Ölfritteusen und auch als Alternative zum Ofen.

Wie viele Minuten für Pommes?

Allerdings hinkten die Nahrungsmittelhersteller dem Boom länger hinterher. Denn auf den Verpackungen ihrer Produkte wie Chicken Nuggets, Bolognese-Plätzli oder Pommes frites gibt es in der Regel mehrere Hinweise zur Zubereitungsart, sei es in der Mikrowelle, in der Pfanne oder im Ofen. Doch bei wie viel Grad Celsius und für wie lange das Produkt in den Airfryer gesteckt werden soll, wird selten angegeben.

english style chunky chips englische pommes frites kartoffel
Müssen nicht unbedingt in Öl frittiert werden: Pommes frites.Bild: Shutterstock

Noch vor einem Jahr verlautete die Migros gegenüber CH Media, eine zusätzliche Zubereitungsangabe sei auf den eigenen Produkten kein Thema. Doch nun hat beim Detailhändler ein Umdenken stattgefunden. Man habe inzwischen auf mehreren Tiefkühlprodukten wie Pommes frites, Kartoffelschnitzen oder Mozzarella-Sticks entsprechende Airfryer-Zubereitungshinweise integriert, sagt Sprecherin Debora Frattini auf Anfrage. «Weitere Produkte befinden sich aktuell in Prüfung. Wir ergänzen diese Hinweise dort, wo sie für unsere Kundinnen und Kunden den grössten Nutzen bieten.»

Die Migros-Sprecherin verweist auf die Vorteile des Airfryers. So seien die Temperaturen in der Maschine in der Regel etwas geringer als im Ofen, aufgrund zusätzlicher Luftströme, welche die Wärme besser übertragen würden. «Die Knusprigkeit entsteht durch das Frittieren an der Produktoberfläche mithilfe des Eigenfetts der Produkte.» Die Zubereitungszeit hänge derweil von der Produktmenge ab: «Bei kleinen Mengen ist der Airfryer oft schneller.» Für grössere Mengen, bei denen aufgrund des kleineren Fassungsvermögens des Airfryers mehrere Durchgänge nötig sind, könne allerdings der Backofen die effizientere Wahl sein.

Chicken Nuggets und Grillkäse

Coop machte sich bereits vor einem Jahr Gedanken, die Airfryer-Zubereitungshinweise anzugeben. Bei der Eigenmarke Karma würden heute bereits sechs Artikel entsprechende Hinweise bieten, sagt Sprecher Thomas Ditzler. Und weitere sollen folgen: «Die Hinweise werden zurzeit bei verschiedenen Produkten geprüft und sind in Planung», sagt Ditzler. Angedacht seien sie für panierte und tiefgekühlte Produkte wie Chicken Nuggets oder Grillkäse sowie Kartoffelprodukte wie Pommes frites.

Zudem verspüre man bei den Coop-Elektrogeschäften Fust und Interdiscount nach wie vor eine deutliche Zunahme der Nachfrage nach Airfryern. Und: «Das Airfryer-Kochbuch von Betty Bossi zählt seit zwei Jahren zu den meistverkauften Kochbüchern der Schweiz», sagt Ditzler. Betty Bossi ist ebenfalls eine Tochterfirma von Coop.

Maggi Air Fryer
Nestlé lancierte kürzlich Maggi-Gewürzmischungen, die speziell für Airfryer-Gerichte gemacht sind.Bild: maggi.de

Nestlé ist ebenfalls auf den Zug aufgesprungen. «Wir gehen davon aus, dass mittlerweile einer von drei Haushalten in der Schweiz einen Airfryer besitzt, Tendenz steigend», sagt Inge Gratzer, Sprecherin von Nestlé Schweiz. Einige Produkte der Marke Garden Gourmet für vegane Produkte würden bereits die Zubereitungshinweise für die Heissluftfritteuse enthalten, weitere würden folgen. Und in manchen europäischen Ländern hat Nestlé gar Maggi-Gewürzmischungen speziell für Airfryer-Gerichte lanciert.

Die Preise sind gesunken

Ein Profiteur der Heissluft-Manie ist auch das Migros-Onlinewarenhaus Galaxus. «Der Boom hält an», sagt Sprecher Tobias Heller. Dieses Jahr betrage das Plus bei den Verkäufen 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings hat sich das Wachstum bei Galaxus etwas abgeschwächt. Denn 2024 betrug das Plus noch 77 Prozent.

Mehr zur Migros:

Migros-Sammelaktion Playmobil Mania sorgt für Aufruhr

Laut Heller sind in der Schweiz vor allem Modelle mit grossem Behältervolumen gefragt. Zwei von drei verkauften Fritteusen hätten ein Volumen von 6 bis 9 Liter. Dahinter folgen kleinere Modelle mit 3 bis 6 Litern Fassungsvermögen.

Ein Vorteil für Spätzünder: Die Preise sind inzwischen ins Rutschen gekommen, wie eine Analyse von Galaxus zu den Durchschnittspreisen zeigt. Kostete eine Fritteuse 2021 im Schnitt noch 146 Franken, so sind es heute nur noch 116 Franken. (aargauerzeitung.ch)

Mehr Food-Themen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
4
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
5
«Man sollte nicht nackt schlafen»
Meistkommentiert
1
FCSG-Stürmer Geubbels verhandelt mit Paris +++ Bayern nimmt Woltemade-Poker wieder auf
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
5
So ist es, bei über 30 Grad Hitze einen Anzug zu tragen
Meistgeteilt
1
Hisbollah: Entwaffnung könnte zu Bürgerkrieg führen +++ Trump will Journalisten in Gaza
2
«Putin ist Trump klar überlegen»: Diese Fallen lauern in Alaska auf den US-Präsidenten
3
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Zeit statt Geld – der HCD lockt Ken Jäger mit Sieben-Jahres-Offerte
Bund warnt vor diesem Trick, um Trump-Zölle zu umschiffen
Die US-Zölle beeinflussen den internationalen Güterverkehr. Der Bund warnt vor einer Kopie im Miniaturformat.
Mehr als 105 Verträge verbinden die Schweiz mit dem Fürstentum Liechtenstein. Einer der wichtigsten davon: der Zollanschlussvertrag von 1923. Er macht die beiden Länder zur Handelsunion, indem Güter und Dienstleistungen frei verkehren können.
Zur Story