Mit diesen Fail-Videos will das BAG die Jungen zum Impfen bewegen

Ein Mann mit einem Vulkan in der Hose, ein Pärchen, das sich einen Löffel Zimt in den Mund schiebt: Was zuerst nach einem klassischen Fail-Video aussieht, endet mit einem Aufruf zum Impfen. Dahinter steckt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Agentur Rod Kommunikation.

Gemeinsam zündet man eine neue Impfoffensive. Dieses Mal stehen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Fokus. Denn sie sind es, die sich aktuell am häufigsten infizieren und die tiefste Impfrate aufweisen.

«Wir versuchen es dieses Mal mit ein bisschen mehr Humor und näher an der Lebensrealität der Jugendlichen», erklärte Alessandro Reintges, Creative Art Director bei Rod Kommunikation. Ausgestrahlt werden die Clips nur auf den sozialen Medien. Man wolle die Jugendlichen dort abholen, wo sie sich bewegen und informieren, so Adrian Kammer, Kampagnenleiter beim BAG.

Ab sofort würden die Videos auf Instagram, TikTok, Snapchat und Facebook gespielt. Die Hauptkampagne starte dann am 5. Oktober, so Kammer weiter. Die ganze Kampagne koste rund 230'000 Franken, so Kammer weiter. «70 Prozent davon können wir aber in die Ausstrahlung und Verteilung der Videos in den sozialen Medien investieren.»

(ohe)