Kantone wollen die Turbo-Öffnung – ihre Stellungnahmen im Überblick

Diese Kantone wollen die Turbo-Öffnung – die Stellungnahmen im Überblick

Der 17. Februar als «Freedom Day»: Alle Massnahmen fallen auf einen Schlag. Diese Idee hat der Bundesrat als eines von zwei möglichen Szenarien bei den Kantonen in Konsultation gegeben. Die Reaktionen der Kantone sind durchaus positiv – allerdings mit einem «aber» versehen.

Am 02. Februar hat der Bundesrat zwei Öffnungs-Szenarien bei den Kantonen in Konsultation gegeben. Die ersten Kantone haben ihre Entscheide nun öffentlich gemacht. Die Tendenz zeigt: Die Kantone wollen möglichst schnell lockern.

Die kantonalen Stellungnahmen im Überblick:

Welche Szenarien hat der Bundesrat vorgeschlagen?

Im Epidemiengesetz zur besonderen Lage ist festgelegt, dass der Bund die Kantone anhören muss, bevor er Massnahmen anordnet. Die Haltung der Kantone ist aber nicht bindend für die Entscheidungen des Bundesrates. Die Kantone haben bis heute, 9. Februar, Zeit zu debattieren und ihren Entscheid dem Bundesrat mitzuteilen. Dieser will sich voraussichtlich am 16. Februar beraten.

Variante 1: Die Massnahmen werden auf einen Schlag per 17. Februar aufgehoben, inkl. der Zertifikatspflicht. Massnahmen in Gesundheitseinrichtungen – wie Alters- und Pflegeheimen oder Spitälern – werden weiterhin aufrechterhalten bleiben.

Der Bundesrat hält Variante 1 dann für angezeigt, sobald die Omikron-Welle ihren Höhepunkt überschritten hat.

Variante 2: Die Massnahmen werden in zwei Stufen aufgehoben. In einem ersten Schritt würde per 17. Februar 2022 die Zertifikatspflicht gelockert – aber nicht ersatzlos aufgehoben. Sobald die epidemiologische Situation es erlaube, sollen in einem zweiten Schritt die restlichen Schutzmassnahmen fallen.

Variante 1: Diese Kantone wollen sofort öffnen

Ein schrittweises Vorgehen sei zu kompliziert für die Bevölkerung, schreibt die Glarner Regierung an den Bundesrat – und bevorzugt deshalb Variante 1. Auch für Variante 1 plädiert Zug: Es sei «nicht nachvollziehbar, wenn beispielsweise in Diskotheken keine Maskenpflicht mehr gilt, im öffentlichen Verkehr jedoch schon», schreibt die Regierung. Obwalden und Basel-Landschaft sind ebenfalls für Variante 1.

Nidwalden ist ebenfalls für Variante 1, will indessen noch weiter gehen als der Bund: Positiv Getestete sollen nur in Isolation, wenn sie Symptome haben.

Variante 1, aber: Diese Kantone wollen sofort öffnen, aber mit Abstrichen

Es sei «offensichtlich, dass das Zertifikat in der aktuellen Phase keinen relevanten Beitrag an die Eindämmung der Virusausbreitung» leiste, meldet die Berner Regierung. Sie spricht sich darum tendenziell für Variante 1 aus – und schiebt ein «aber» nach. Bern unterstützt die Variante 1, sofern die Maskenpflicht im ÖV, im Detailhandel sowie in staatlichen Dienstleistungsbetrieben weitere drei bis vier Wochen in Kraft bleibe.

Der Kanton Solothurn befürwortet Variante 1, knüpft diese aber an die Voraussetzung, dass die Maskenpflicht im ÖV während einer Übergangszeit aufrechterhalten bleibe. Auch der Kanton Uri spricht sich für dieses Vorgehen aus, da im ÖV «viele Personen in einem engen und längeren Kontakt miteinander sein können». Die gleiche Position nehmen die Kantone Luzern und Schwyz ein.

«Variante 1, aber» bevorzugt auch Freiburg – «aber» bezieht sich dabei zusätzlich darauf, dass im Kulturbereich «für eine Übergangszeit» weiterhin eine Maskenpflicht gelten solle.

Variante 2: Diese Kantone sind zögerlich

Für die zögerliche Variante 2 hat sich bisher lediglich der Kanton Basel-Stadt ausgesprochen. Öffnungsschritte sollen «mit Vorsicht umgesetzt werden, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei», schreibt die Regierung.

