Keine Zertifikatspflicht für Schweizer Pisten – Masken in der Gondel

Keine Zertifikatspflicht für Schweizer Skigebiete – Masken in der Gondel

In der kommenden Saison gilt keine generelle Zertifikatspflicht für Schweizer Skigebiete. Mindestens ein Skigebiet hat jedoch auf eigene Faust die 3G-Regel eingeführt.

Die Tage werden kürzer, schon bald steht die neue Skisaison an. Noch ehe in den meisten Skigebieten die ersten Spuren in den Schnee gezogen wurden, gab es bereits viele Diskussionen über eine allfällige Zertifikatspflicht. Am Dienstag ist nun der Entscheid gefallen: Schneefans ohne Zertifikat können aufatmen. Es gibt keine Zertifikatspflicht in der kommenden Wintersaison.

Die Bergbahnen verständigten sich mit dem Bund und den Kantonen darauf, vorerst keine neuen Schutzbestimmungen einzuführen, wie Seilbahnen Schweiz am Dienstag mitteilte.

Damit wird Skifahren in der Schweiz auch diesen Winter an vielen Orten ohne Covid-Zertifikat möglich sein. Die Bergbahnen könnten mit den gleichen Bedingungen in die Wintersaison starten wie der öffentliche Verkehr, hiess es in der Mitteilung.

In Kabinen und geschlossenen Räumen gilt demnach ein Maskenobligatorium. Auf Ski- und Sesselliften besteht dagegen keine Maskentragpflicht. Im Innern von Gebäuden müssen Abstände eingehalten werden. Für das Essen im Innern von Restaurants in den Skigebieten gilt allerdings wie sonst auch eine Zertifikatspflicht.

Den Entscheid gab Seilbahnen Schweiz am Dienstag anlässlich der zweitägigen Generalversammlung in Le Châble/Verbier VS bekannt. Die Branche sei überzeugt, dass sie auch im kommenden Winter einen gesicherten und geregelten Betrieb garantieren könne.

Wie es in binationalen Skigebieten mit einer Zertifikatspflicht im ausländischen Teil aussieht, ist für Seilbahnen Schweiz ein Problem der Nachbarstaaten. Wie Seilbahnen-Präsident und Ständerat Hans Wicki (FDP/NW) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, ist die Kontrolle dieser Zertifikate nicht Sache der Schweizer Bahn- und Liftbetreiber.

Zertifikat für Fideriser Heuberge

Mindestens ein Schweizer Skigebiet hat allerdings bereits eine Zertifikatspflicht für die Wintersaison angekündigt: Die Fideriser Heuberge im Kanton Graubünden verlangen für alle Aktivitäten und Betriebe im gesamten Skigebiet ein Zertifikat. Damit erhalten dort nur Geimpfte, Genesene oder negativ auf das Coronavirus Getestete Einlass.

Der Seilbahnverband will sich zusammen mit dem Skischul-Verband Swiss Snowsports an der nationalen Impfwoche vom 8. bis am 14. November beteiligen, wie er weiter mitteilte. Die Mitglieder ruft er auf, in den Destinationen Impfaktionen durchzuführen.

Im Rückblick auf den vergangenen Winter zeigte sich die Generalversammlung überzeugt, dass sie mit dem aufrechterhaltenen Betrieb der Bergbahnen der Schweizer Volkswirtschaft einen Schaden von rund 6 Milliarden Franken ersparte. Trotzdem wiegt ein durchschnittlicher Umsatzeinbruch von 24 Prozent für die Branche schwer. (cma/sda)

