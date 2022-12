Covid-19 war auch 2021 die dritthäufigste Todesursache

Bild: KEYSTONE

Covid-19 ist auch im Jahr 2021 wie bereits 2020 die dritthäufigste Todesursache in der Schweiz gewesen. Mehr Menschen starben nur an Herz-Kreislauferkrankungen und an Krebs.

Dies teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mit. Damit präsentiert sich die Reihenfolge der Todesursachen gleich wie im Vorjahr.

Insgesamt gingen die Todesfälle jedoch zurück. Während im ersten Pandemiejahr 2020 gesamthaft 76'195 Menschen starben, waren es im Jahr 2021 noch 71'166, wie aus den unkommentierten Tabellen des BFS hervorgeht. Damit ist die Sterberate wieder auf das in der Schweiz übliche Niveau von rund 70'000 Todesfällen pro Jahr gesunken. (aeg/sda)