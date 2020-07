Für Luljeta Pllana applaudierte das Pflegeteam

Luljeta Pllana, 64, hat sich bei der Arbeit angesteckt und danach die ganze Familie. «Die erste Erinnerung nach einem Monat im künstlichen Koma ist der grosse Durst. Und dass ich zuerst nicht trinken durfte. Ich fühlte mich wie in der Sahara. Und eine Minute fühlte sich an wie eine Stunde. Ich konnte nicht schlucken. Als ich merkte, dass ich meine Hand keine zwei Zentimeter weit bewegen konnte, dachte ich, das Leben ist zu Ende. An die Zeit im Koma kann ich mich nicht erinnern, höchstens an eine Art Ozeanwellen. Aber mein Unterbewusstsein hat sicher registriert, dass mich mein Sohn und meine Tochter unterstützten, sie sagten mir an Videokonferenzen, dass ich kämpfen soll und dass sie mich sehr lieben. Das hat das Personal auf der Intensivstation ermöglicht. Sie haben auch Tagebuch geführt von dieser Zeit, deshalb weiss ich nun einiges von dem, was geschah. Sonst wäre ein ganzer Monat aus diesem Jahr in meinem Kopf gelöscht. Sie haben auch Fotos gemacht von mir auf dem Bauch intubiert. Sie haben das wahnsinnig gut gemacht.



Meinen Kindern konnten das Personal nicht sagen, ob ich es schaffen würde. Aber es informierte sie jeden Tag zwischen 9 und 10 Uhr. Mein Mann musste kurz nach mir ebenfalls ins Spital. Er ist 77 Jahre alt, ich 64. Ich bin Pädagogin und mache sozialpädagogische Familienbegleitungen, zum Beispiel im Auftrag der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb. Bei einer der Familien habe ich mich angesteckt. Ich besuchte sie während zweieinhalb Wochen fünfmal. Die Kinder leben mit dem Vater zusammen. Ich habe mir nichts dabei gedacht, dass er krank war und mich nur aus der Ferne aus dem Schlafzimmer begrüsste. Es war Ende März, Anfang April, ich trug keine Maske. Die Luft war wohl kontaminiert. Nach dem fünften Besuch rief der Vater an und sagte, sie hätten Corona. Der Mann war im März in der Türkei gewesen und hat sich vielleicht am Flughafen angesteckt.



Zum Glück habe ich keine der anderen fünf Familien angesteckt, die ich in dieser Zeit besuchte. Aber meine eigene Familie. Der Sohn hatte nur milde Symptome und isolierte sich zwei Wochen lang. Meine Tochter war zehn Tage im Kantonsspital. Sie sind beide erwachsen. Meinen Mann und mich traf es wie aus dem Nichts. Wir hatten uns am Freitag isoliert, am Samstagmorgen, 25. April, hatte ich Fieber. Am Abend musste ich auf den Notfall. Zwei Tage später wurde ich intubiert. An all die SMS, die ich am Samstag noch meiner Tochter, Bekannten und der Chefin geschickt hatte, konnte ich mich nicht mehr erinnern. Nur daran, dass ich das Gefühl hatte, zu ersticken.



Sieben Tage, nachdem ich aus dem Koma erwacht war, konnte ich vier Sekunden lang auf den Beinen stehen. Die Pflege hat sehr intensiv mit mir gearbeitet. Am zwölften Tag schaffte ich es mit dem Rollator auf die Toilette, das Pflegeteam applaudierte. Ich wollte meinem Mann via Spitalpost einen Brief schreiben, damit er sieht, dass ich überlebt habe. Er war zuerst zehn Tage auf der normalen Station, bis sich sein Zustand verschlechterte. Aber es war schwierig, zu schreiben, ich konnte mich kaum konzentrieren. Als ich am 13. Tag einige Schritte alleine gehen konnte, waren alle begeistert.



Nach 45 Tagen im Spital kam ich in die Zürcher Rehaklinik Wald. Mein Mann auch. Er bekam noch zu wenig Luft und das machte ihm Angst. Jetzt kann er fast ohne Unterstützung wieder gehen, aber er hatte dazwischen noch eine Komplikation wegen einer Blasenentzündung. Als wir unsere Enkel zum ersten Mal wieder gesehen haben, war das sehr schön. Aber ich habe mich nie isoliert gefühlt, weil ich von den Pflegenden so viel Achtsamkeit erfuhr. Vor einer Woche konnte ich heimgehen. Mein Mann hoffentlich diese Woche. Es kommt mir vor, als wäre ich von einer anderen Welt zurückgekommen. Ich habe noch Physiotherapie, aber ich hoffe, dass ich im August wieder arbeiten kann. Ich freue mich sehr über das Leben.»