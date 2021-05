Heute wird gelockert: Wie erfolgreich war der Schweizer Coronaweg wirklich?

Homeschooling

Schweiz: In der Schweiz gab es nur während des ersten Lockdowns im Frühling 2020 konsequente und flächendeckende Schulschliessungen. 2021 setzte man auf eine Fortführung mit Schutzkonzept.



Deutschland: In Bayern fiel der Präsenzunterricht an 131 Tagen komplett aus. In ganz Deutschland schwankt diese Zahl stark von Landkreis zu Landkreis.



Italien: In Rom fielen 153 Präsenz-Schultage der Pandemie zum Opfer. In Italien gibt es grosse regionale Unterschiede: In Neapel etwa fielen während der zweiten Welle noch mehr Tage aus als in der Hauptstadt.



Schweden: Die Schulen in Schweden waren an 82 regulären Schultagen dicht.



Österreich: In Österreich waren die Schulen streng genommen nicht geschlossen, eine Betreuung war die ganze Zeit über vorhanden. Präsenzunterricht fiel dennoch lange aus – an einer normalen Volksschule in Wien an 126 Tagen.



Frankreich: An Primarschulen in Frankreich gilt die Viertagewoche. 10 Wochen waren die Schulen 2020 dicht. Macht zusammen: 40 Schultage. 2021 waren die Schulen in Frankreich offen.



England: In England waren die Schulen seit Beginn der Pandemie an mindestens 150 Tagen geschlossen.