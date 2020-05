Schweiz

Coronavirus

Coronavirus Schweiz: Der aktuelle Stand zu den Grenzen der Nachbarländer



Wann darf man wieder nach Deutschland reisen? Und darf ich jetzt über die Grenze?

Die Coronavirus-Pandemie hat unser Leben in der Schweiz komplett auf den Kopf gestellt. Am 11. Mai dürfen aber einige Geschäfte, Bars und Restaurants wieder öffnen – ein Schritt in Richtung Normalität. Doch wie sieht es mit den Grenzen aus? Bislang ist der Grenzverkehr in Europa weiterhin beschränkt. Hier alle aktuellen Informationen (Stand: 7. Mai) dazu:

Wann darf man wieder nach Deutschland reisen?

Bild: keystone

Diese Frage beschäftigt im Moment viele Schweizer. Grundsätzlich ist nicht klar, wann Reisen nach Deutschland ohne triftigen Grund wieder erlaubt sind. Die Entscheidung darüber liegt beim deutschen Innenministerium. Der Vorsitzende Horst Seehofer gab bislang keine Prognose heraus.

Der Druck steigt jedoch. In Süddeutschland fordern bereits viele Gemeinden eine Öffnung zur Schweiz. Der Grund: Die geschlossene Grenze trenne Familien, behindere Berufspendler und unterbinde gewohnte Verbindungen. Auch aus Österreich wächst der Druck auf Seehofer. Hier fordert besonders die Tourismusbranche eine Öffnung bis im Sommer.

Darf man von der Schweiz nach Österreich reisen?

Bild: keystone

Im Moment ist die Einreise nach Österreich untersagt. Österreichische Bürger können grundsätzlich nicht abgewiesen werden.

Wofür darf man über die Grenze nach Deutschland?

Bild: keystone

Grundsätzlich dürfen nur noch Bürger des jeweiligen Landes in die Schweizer Nachbarländer ausreisen. Es gibt aber eine Reihe von Ausnahmen.

Dafür darfst du

zur medizinischen Betreuung einer Familienangehörigen

zur Wahrnehmung von Arbeit im landwirtschaftlichen Sektor

In Ausnahmefällen zur Versorgung eines Tieres

Dafür darfst du nicht

Für einen Einkauf (100 Franken Busse)

Um Familienangehörige und Freunde zu besuchen

Um den Fahrweg abzukürzen

Um Eigentum (z.B. Zweitwohnsitz) zu pflegen

Weitere Informationen zur Einreise nach Deutschland findest du hier.

Wann öffnen Österreich, Italien und Frankreich die Grenzen?

Bild: keystone

Österreich will in den nächsten Wochen beurteilen, wann eine Grenzöffnung zur Schweiz wieder möglich ist. Das sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Interview mit dem Blick vom Montag.

Das Einreiseverbot nach Italien bleibt vorerst bis am 17. Mai bestehen. Danach ist eine Phase der Lockerung bis Anfang Juli geplant. Wie diese konkret aussieht, ist jedoch noch unklar.

Ausreisen nach Frankreich sind für Schweizer Grundsätzlich gestattet. Dafür müssen jedoch einige Dokumente ausgefüllt werden, die du hier findest.

Wann fliegen die Flieger wieder?

Bild: keystone

Flugexperten gehen davon aus, dass Interkontinentalflüge erst ab 2021 wieder möglich sein werden. Bis 2022 soll sich der Flugverkehr wieder normalisieren. Konkrete Angaben dazu, wann welche Airline wieder (Ferien-)Flüge anbietet, gibt es keine. (leo)

