Corona: Anzahl Erstimpfungen in der Schweiz steigt wieder leicht an



Bild: keystone

Die Zahl der Erstimpfungen steigt wieder – ausser du wohnst in einem «Trödelkanton»

Die Impfkampagne des Bundes scheint erste Früchte zu tragen: Seit Anfang August erhalten wieder täglich mehr Personen eine Erstimpfung. Doch nicht in allen Kantonen steigt die Quote. Immer begehrter wird das Test-Zertifikat.

So stark steigt die Impfbereitschaft

Die Impfkampagne in der Schweiz brach Mitte Juni komplett ein. Jetzt konnte der Trend endlich gestoppt werden. In der ersten Augustwoche liessen sich täglich rund 7500 Personen erstmals Impfen. Inzwischen sind es schon über 10'000 täglich – damit steigt die Kurve erstmals seit dem deutlichen Rückgang in den Sommerferien wieder an.

Die folgende Grafik zeigt zusätzlich die täglich verabreichten Zweitimpfungen. Es ist klar ersichtlich, dass in den letzten Wochen vorwiegend Zweitimpfungen verabreicht wurden.

Das sind die «Trödelkantone»

Zur Trendwende bei den Erstimpfungen haben fast alle Kantone beigetragen. Prozentual am stärksten legte der Kanton Glarus zu. Dort stieg die Impfquote vom 6. August bis zum 20. August um über 120 Prozent.

Doch nicht in allen Kantonen hat sich die Impfquote in eine erfreulichere Richtung entwickelt. In Genf, Obwalden, St.Gallen und Appenzell Innerrhoden wird gemäss aktuellsten Zahlen sogar noch weniger geimpft als noch Anfang August.

So viele Test-Zertifikate werden ausgestellt

Grund für die schweizweite Trendwende bei den «Erstimpfern» sind wohl auch manche Personen, die sich nach der Rückkehr aus den Ferien impfen lassen – sei es, weil sie negative Erfahrungen als Ungeimpfte beim Reisen gemacht haben oder weil sie sich von der aktuellen BAG-Kampagne «Nicht verpassen: Impfen lassen» überzeugen lassen haben.

Möglich ist auch, dass sich immer mehr Personen durch eine Impfung einen unkomplizierten Zugang zu Veranstaltungen sichern wollen. Dass ein Nachweis durch ein Covid-Zertifikat immer wichtiger wird, zeigt auch der Blick auf die ausgestellten Zertifikate.

Bis Ende Juni wurden fast ausschliesslich Covid-Zertifikate für Geimpfte ausgestellt. Seither hat der Anteil der Zertifikate, die nach einem Test ausgestellt wurden, deutlich zugenommen. Ein Peak zeigt sich insbesondere vor dem Wochenende: Jeweils freitags werden derzeit klar am meisten Covid-Zertifikate ausgestellt – der grösste Teil davon nach einem Test. Heute sind bereits mehr als vier von fünf ausgestellten Zertifikaten Test-Zertifikate.

Auch das BAG ruft nach den Ferien zudem zum Testen auf – selbst wenn keine Symptome spürbar sind. Im Urlaub könne man sich mit Covid-19 angesteckt haben, ohne es zu bemerken, so die Begründung.

Mit den zusätzlichen Tests der Ferienrückkehrer könnten Testzentren an ihre Kapazitätsgrenzen stossen. Schon jetzt bilden sich in den grösseren Ortschaften am Wochenende lange Schlangen vor den Testzentren, meinte Linda Nartey, Berner Kantonsärztin, gegenüber SRF. Vor allem bei jüngeren Menschen sei die Nachfrage nach Tests gross.

