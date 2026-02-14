bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Crans-Montana

Crans-Montana: Mutter von Brandopfer äussert sich zu Moretti-Paar

The owner of &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-Montana, Jacques, center, and Jessica Moretti, left, of France, are screamed at by a mother of a victim, right, ahead of the hearing before the p ...
Gulcin Kaya (r.) empfindet gegenüber den Betreibern der Bar «Le Constellation» Wut.Bild: keystone

«Wut, nur Wut»: Mutter von Brandopfer äussert sich nach Konfrontation mit Morettis

14.02.2026, 10:1214.02.2026, 10:12

Am Donnerstag kam es in Sitten vor Jessica Morettis Anhörung zu einer Konfrontation zwischen dem Betreiberpaar des «Constellation» sowie Angehörigen von Brandopfern. Mit dabei war auch Gulcin Kaya, Mutter eines 18-Jährigen, der in der Silvesternacht in Crans-Montana verstarb.

«Ihr habt unsere Kinder getötet!» – Angehörige konfrontieren Morettis vor Anhörung

Kaya hat sich nun gegenüber der Zeitung «Corriere della Sera» zum Eklat geäussert. Sie bekräftigt erneut ihren Zorn gegenüber dem Betreiberpaar. Sie empfinde für Jacques und Jessica Moretti «Wut, nur Wut».

Sie sei am Donnerstag gemeinsam mit anderen Angehörigen in Sitten gewesen, um Wahrheit und Gerechtigkeit zu erhalten. Die verbalen Angriffe seien nicht geplant gewesen, sondern «spontan» gekommen.

Die Mutter verstehe ausserdem nicht, warum die Wirtin nach Kayas Vorwurf, ihren Sohn getötet zu haben, mit «Es tut mir leid» geantwortet habe. «Wie kann man angesichts der 41 Opfer diese Worte verwenden?», fragt Kaya. (hkl)

Mehr zu Crans-Montana:

Kommentar
Die Walliser Justiz hat versagt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Bundesrat Rösti beharrt auf Tempo 80 auf Autobahnen – SVP hält dagegen
Der Bundesrat will auf rund der Hälfte der Autobahnen Tempo 80 statt 120 – zumindest während Stosszeiten. Damit will Verkehrsminister Albert Rösti Verkehrsüberlastung entgegenwirken, Stau vermeiden und die Sicherheit erhöhen. Auch Lärm soll dadurch gesenkt werden.
Zur Story