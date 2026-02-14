Gulcin Kaya (r.) empfindet gegenüber den Betreibern der Bar «Le Constellation» Wut. Bild: keystone

«Wut, nur Wut»: Mutter von Brandopfer äussert sich nach Konfrontation mit Morettis

Am Donnerstag kam es in Sitten vor Jessica Morettis Anhörung zu einer Konfrontation zwischen dem Betreiberpaar des «Constellation» sowie Angehörigen von Brandopfern. Mit dabei war auch Gulcin Kaya, Mutter eines 18-Jährigen, der in der Silvesternacht in Crans-Montana verstarb.

Kaya hat sich nun gegenüber der Zeitung «Corriere della Sera» zum Eklat geäussert. Sie bekräftigt erneut ihren Zorn gegenüber dem Betreiberpaar. Sie empfinde für Jacques und Jessica Moretti «Wut, nur Wut».

Sie sei am Donnerstag gemeinsam mit anderen Angehörigen in Sitten gewesen, um Wahrheit und Gerechtigkeit zu erhalten. Die verbalen Angriffe seien nicht geplant gewesen, sondern «spontan» gekommen.

Die Mutter verstehe ausserdem nicht, warum die Wirtin nach Kayas Vorwurf, ihren Sohn getötet zu haben, mit «Es tut mir leid» geantwortet habe. «Wie kann man angesichts der 41 Opfer diese Worte verwenden?», fragt Kaya. (hkl)