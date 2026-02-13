wechselnd bewölkt
Crans-Montana: Strafanzeige gegen Nicolas Féraud eingereicht

Strafanzeige gegen Crans-Montanas Gemeindepräsidenten eingereicht

13.02.2026, 08:4113.02.2026, 08:41

Im Fall der Brandkatastrophe von Crans-Montana haben zwei Walliser Anwälte Strafanzeige gegen den Gemeindepräsidenten dieser Ortschaft, Nicolas Féraud, eingereicht. Die beiden Anwälte vertreten ein schwer verletztes Opfer des Brandes und dessen Eltern.

KEYPIX - Nicolas Feraud, Mayor of Crans-Montana, poses for the photographer during an interview, in Crans-Montana, Switzerland, Monday, January 26, 2026. 40 people mostly teenagers lost their lives an ...
Gegen Nicolas Féraud wird ermittelt.Bild: keystone

Ein entsprechender Bericht der Westschweizer Zeitung «Le Temps» ist der Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus Ermittlerkreisen bestätigt worden. Eingereicht haben die Strafanzeige die Anwälte Alain und Anne-Sopie Viscolo.

Die Anzeige richtet sich gegen Jacques und Jessica Moretti sowie gegen Nicolas Féraud. Letzterem wird in der Anzeige fahrlässige Körperverletzung, Gefährdung des Lebens anderer, fahrlässige Brandstiftung sowie eine Reihe von Verstössen gegen die im Gemeindegesetz, insbesondere im Gesetz über den Schutz vor Bränden und Naturgewalten festgelegten Pflichten und Verantwortlichkeiten, vorgeworfen.

Nicolas Féraud sagt, er habe keine Kenntnis von der Strafanzeige und gebe keinen Kommentar dazu ab. Jacques und Jessica Moretti sind die Betreiber der Bar, in der es zum Brand kam. (hkl/sda)

Jessica Moretti gesteht unter Tränen: «Es wurden nie Evakuierungsübungen durchgeführt»
